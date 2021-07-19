Эмин Агаларов раскрыл правду о разрыве с Аленой Гавриловой

Эмин Агаларов с супругой Аленой в марте 2020 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эмин Агаларов решился раскрыть правду о своем расставании с моделью Аленой Гавриловой. По словам миллионера, эффектная блондинка старалась во всем ему угождать, но артиста и это не устроило. Однако он не теряет найти ту единственную, которая бы с пониманием относилась к его непростому нраву.

Эмин Агаларов и Алена Гаврилова в 2018 году сыграли пышную свадьбу, но так и не узаконили отношения официально. У молодых людей родилась дочь Афина, в которой миллионер души не чает. Однако союз Агаларова и Гавриловой дал трещину и они расстались. Малышке было всего несколько месяцев, когда Эмин бросил красавицу-блондинку прям в день рождения ее мамы.

Долгое время артист не раскрывал причину разрыва с Аленой. Но для Ксении Собчак сделал исключение и решился на откровение.

"Появляются разногласия, которые люди не могут решить. Иногда случаются какие-то кардинальные моменты. Алена старалась мне угодить, у нее это получалось, но проблема была, скорее всего, во мне, в моем образе жизни, мировоззрении", - поведал Агаларов в интервью шоу "Осторожно: Собчак" на YouTube.

41-летний Эмин поведал, что любой женщине с ним будет тяжело. "Все должно быть так, как я хочу", - сказал, как отрезал, исполнитель.

Агаларов считается завидным женихом. Он говорит, что ему трудно будет ужиться с человеком-занудой. А еще он ревнивец. "Меня раздражает, когда женщина пилит. Это для меня каторга, я хочу сбежать. Пока у меня не получается примерить костюм компромиссного человека. Я очень ревнивый. Если у меня случился приступ ревности, все может вокруг разрушиться", - поведал мужчина.

Отметим, у Эмина Агаларова растут два сына от первой супруги Лейлы Алиевой - Али и Микаил. Позже Лейла удочерила девочку по имени Амина, которая хорошо поладила с мальчиками. Вся семья живет в Баку, куда Эмин часто летает.