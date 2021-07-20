Богатейший человек Земли Джеф Безос отправляется в космос вместе с самым пожилым и самым юным астронавтами

Космическую компанию Безос основал в 2000 году, будучи рядовым бизнесменом. Фото: Twitter.com

ИЗ ГАРАЖА НА КОСМОДРОМ

У больших мальчиков большие игрушки. А когда мальчик может купить буквально все что угодно, он рано или поздно пресытится всеми земными развлечениями и захочет большего.

Вот и богатейший человек планеты Джеф Безос, поселившись в самом дорогом поместье роскошного района Беверли-Хиллз, накупив шикарных суперкаров (в его гараже стоит, например, Rolls-Royce Sweptail за 13 млн долларов (почти миллиард рублей!) и Lamborhini Veneno за 5 млн долларов - «всего-то» за 375 млн рублей), обзаведясь собственным самолетом и заказав яхту за полмиллиарда долларов (давайте не будем переводить в рубли, это очень много денег), поднял голову к звездному небу и понял, что хочет туда. И вот сегодня, 20 июля, космический корабль New Shepard, разработанный и построенный компанией Безоса Blue Origin, отправит мультимиллиардера в космос.

- Я мечтал об этом с пяти лет, - признался Безос.

Чтобы понимать масштаб личности, отметим, что состояние Джефа Безоса оценивается примерно в 200 млрд долларов. Если перевести в рубли, получится сумма, лишь немногим меньше доходов бюджета России в прошлом году. То есть, если мы немного ужмемся, сможем целый год огромной страной жить на эти деньги.

Космический корабль New Shepard, разработанный и построенный компанией Безоса Blue Origin, отправит мультимиллиардера в космос. Фото: EAST NEWS

А началось богатство Безоса с гаража с книгами. Там был первый склад его компании Amazon. Сейчас это главный онлайн-магазин для американцев, где можно купить буквально все. Еще структуры Безоса снимают сериалы, производят умные колонки, выпускают авторитетные газеты.

АТТРАКЦИОН ДЛЯ ТУРИСТОВ

Сразу оговоримся, что речь не идет об экспедициях к Международной космической станции. Все-таки Безос не только детскую мечту исполняет, но и строит бизнес в сфере космического туризма. Быстро оказалось, что полноценный космос слишком дорогое удовольствие: просто не найдется столько народу, готового платить десятки, если не сотни миллионов долларов за полет. Поэтому Blue Origin и другие компании сосредоточились на суборбитальных полетах.

Корабль, который построила Blue Origin, работает по принципу российских ракет - в отличие от одного из главных конкурентов Безоса Ричарда Брэнсона, который сконструировал что-то вроде шаттла. На позапрошлой неделе 70-летний Брэнсон обошел основателя Amazon на повороте и стал первым богачом, отправившимся в космос на собственном корабле.

На высоте 60 - 70 км капсула New Shepard отделится от ракеты-носителя и по инерции сможет дотянуть до высоты примерно в 105 км. Этого будет достаточно, чтобы экипаж ощутил невесомость, правда, продлится она всего 3 - 4 минуты.

Да и весь полет, выстроенный по принципу катапульты, займет каких-то 10 минут. После того как капсулу потянет на Землю гравитация, раскроются (как надеются инженеры) три парашюта, которые обеспечат мягкое приземление.

Но амбиции богатейшего человека планеты не ограничиваются созданием аттракциона для космотуристов. У него серьезные виды не космос: Безос планирует строить целые города на орбите Земли.

Cостояние Джефа Безоса оценивается примерно в 200 млрд долларов. Фото: EAST NEWS

Эта идея засела у него в голове еще со времен учебы в престижном Принстоне. Одним из преподавателей будущего миллиардера был знаменитый физик Джерард О'Нил, который, разработал несколько проектов гигантских космических станций, где постоянно могли бы жить люди. Безос впечатлился и до сих пор надеется воплотить в жизнь теоретические разработки.

В том числе для этого компания миллиардера создает тяжелую космическую ракету-носитель New Glenn. В будущем на ней можно будет возить материалы для строительства городов на орбите. Если, конечно, все пойдет так, как задумал Безос.

КСТАТИ

Шанс избавиться от суперзлодея

В интернете набрали несколько десятков тысяч подписей петиции (их было несколько) с требованием не пускать Безоса обратно на Землю, когда его корабль покинет пределы нашей атмосферы.

Богатейший человек планеты - не самая популярная персона. В СМИ регулярно появляются истории о несчастных работниках Amazon, из которых выжимают все соки. В ответ Безос обещал внедрить в компании умную систему слежения за персоналом, которая будет оценивать движения мышц сотрудников, чтобы без дела не стояли.

Кое-кто видит в Безосе зачатки суперзлодея из комиксов. Мол, разработают ему ученые в секретных лабораториях какое-то снадобье, дающее невиданную силу или уникальное оружие, - тогда проблем не оберемся. Как назло, лысый Безос и правда чем-то напоминает Лекса Лютора - главного врага Супермена. Так что полет миллиардера в космос многим представляется отличным способом от него избавиться.

Конечно, всерьез такие петиции никто не рассматривает.

КОМАНДА

Возраст не помеха

Так вышло, что на борту New Shepard будут одновременно и самый пожилой, и самый юный космонавты в истории человечества.

Уолли Фанк, которой сейчас 82 года, готовилась отправиться к звездам еще в 1961-м. Тогда NASA набрало добровольцев для участия в программе «Женщины в космосе». Фанк окончила курсы лучше всех. На некоторых тестах она даже набрала больше баллов, чем мужчины из «соседнего» летного отряда. Но история «Женщин в космосе» не закончилась ничем: ни одну из 13 прошедших полную подготовку девушек так и не вызвали для настоящего полета.

Уолли Фанк показывает фото со своей первой работы летчицей. Оно сделано 62 года назад. Фото: Elizabeth Culliford/REUTERS

После этого Уолли Фанк трудилась летным инструктором, а потом стала «авиационным детективом» - расследовала авиакатастрофы от лица Федерального управления гражданской авиации США.

- Никто не ждал полета в космос больше нее. Теперь время пришло, - объяснил свой выбор Безос.

Скорее всего, этот красивый жест - просчитанный PR-ход, призванный показать миллиардера с человеческим лицом. Но самой Фанк все равно, почему ее позвали наконец в полет.

- Это лучшее, что случалось со мной в жизни! - сказала она журналистам.

А вот 18-летний голландец Оливер Дэймен в каком-то смысле попал на борт New Shepard случайно. Дело в том, что места на корабле разыгрывали на аукционе. Анонимный космический турист заплатил 28 млн долларов за участие в первом рейсе корабля Безоса, но потом вдруг отказался от полета из-за накладок в расписании. Его место и занял Дэймен.

Юный Оливер получил корочки пилота и сразу полетел в космос.

- Оливер с четырех лет очарован космосом. Он участвовал в аукционе и купил место во втором полете. Но сейчас мы передвинули его в очереди, - объясняют в Blue Origin.

Парень окончил школу год назад и взял паузу в академическом образовании, чтобы получить лицензию пилота. А уже с сентября пойдет изучать физику и управление в престижном Университете Утрехта. Такая насыщенная жизнь стала возможна благодаря отцу Оливера - основателю и руководителю крупной нидерландской инвестиционной компании.

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