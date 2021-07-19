Патриарх написал письмо русскому мальчику Ивану из Киргизии: Ты не побоялся отстаивать веру

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В начале лета группа дзюдоистов из Киргизии выехала в пансионат на озере Иссык-Куль на двухнедельные спортивные сборы. 9-летний русский мальчик Иван, вернулся со сборов в синяках и рассказал родителям, что его много дней избивали толпой за то, что он русский и православный. Заставляли читать Коран. В издевательствах участвовали десятки подростков при полном попустительстве тренера – его сейчас хотят сделать крайним в этой истории. Так удобнее местным властям, потому что национально-религиозная нетерпимость, она, как известно, только в России, а другие страны принципиально лишены этих пороков.

Но, история получила огласку в блогах и родители Ивана молчать не стали, а сняли побои и добились возбуждения дела. Семью соотечественников поддержал МИД РФ, сообщив в официальном комментарии, что «пристально следит за этим делом». Потом подключилось «Россотрудничество». А теперь – и Патриарх.

Девятилетнего Ивана много дней избивали толпой за то, что он русский и православный. Фото: 24.kg

Предстоятель Русской Православной Церкви, обращаясь в послании к мальчику, написал:

«С большой тревогой узнал о произошедшем с тобой случае на спортивных сборах. Хотел бы выразить тебе искреннее сочувствие. Проявив мужество и смелость, ты не побоялся дерзких насмешек и издевательств со стороны сверстников и решительно отстаивал свою веру, защищал то, что тебе дорого и ценно. Твой поступок, отвага и твердость достойны всяческой поддержки. Миллионы твоих братьев и сестер во Христе в России и в других странах сопереживают тебе в этот непростой момент — никто из узнавших об этой ситуации не остался безучастным. Христиане во все времена подвергались нападкам, но мы всегда помним слова Спасителя, сказанные Им в Евангелии: "Мужайтесь: Я победил мир" (Ин. 16:33). Настоящая сила духа заключается в великодушии и благородстве, терпении и готовности прощать обидчиков. Именно эти качества вместе с непоколебимой верностью Христу отличают Его истинных последователей. Глядя на тебя, радуюсь, что сегодня растут и мужают такие стойкие в вере православные христиане…».

Патриарх Кирилл пригласил мальчика Ивана посетить Москву и совершить паломничество к православным святыням.

В историческом контексте, письмо очень знаковое, оно прозвучит, его услышат. Будем надеяться, что теперь миллионы русских, волей судьбы заброшенные на край Ойкумены, может быть впервые, на этом неприятном и болезненном примере, поняли, что они не одни. У них есть большая и сильная Россия и там про них помнят, не забыли и не отказались.

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