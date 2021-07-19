Ксения Бородина не пришла на развод: на заседании суда муж ведущей «Дома-2» заявил новые требования

Рассказываем нюансы громкого бракоразводного процесса Фото: СОЦСЕТИ

В Москве начался бракоразводный процесс ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной со вторым мужем. 5 июля Ксения подала заявление на развод, а 19 июля состоялось первое судебное заседание. 38-летняя Ксения Бородина разводится с 40-летним бизнесменом Курбаном Омаровым. Пара сыграла свадьбу в июле шесть лет назад, у них есть 5-летняя дочь Теона. В семье случались серьезные скандалы, однако Ксения сохраняла брак ради ребенка. Этим летом Бородина выгнала мужа из дома и подала на развод. Многие надеялись, что случится примирение сторон. Однако Ксюша в этот раз настроена решительно. Рассказываем нюансы этого бракоразводного процесса.

Ксения Бородина еще на прошлой неделе улетела с дочками, мамой и семьями друзей на отдых в Турцию. Но 18 июля прилетела в Москву на несколько дней. Многие решили – на суд. Но в суд 19 июля ни Ксения, ни ее муж Курбан Омаров не пришли – были их адвокаты. Мировая судья начала рассматривать дело «О расторжении брака супругов, имеющих детей». В процессе не рассматриваются имущественные претензии супругов – мировой судья эти вопросы не решает. Представители Ксении и Курбана в суде заявили, что они не возражают против расторжения брака. Причин для его сохранения супруги не видят. На развод подала Бородина, поэтому возражения могли быть только со стороны Омарова. Но помириться с Ксенией до суда он так и не смог, поэтому понимал неизбежность развода. На данный момент Курбан Омаров заявляет, что заинтересован в урегулировании вопросов, связанных с дочерью: мужчина хочет видеться с ребенком, участвовать в воспитании. При этом он не возражает в определении места жительства ребенка с матерью.

Как рассказали kp.ru коллеги Бородиной: «Омаров вроде бы готов отказаться от претензий на дом ради того, чтобы Ксения не препятствовала его общению с дочерью. Но она и не препятствует. Посмотрим: насколько хватит его «благородства» - действительно ли он не захочет отступных за дом». Основания для опасения у Курбана есть – Ксения на него обижена, так как мужчина в браке изменял ей. Ранее Бородина уже подавала на развод, однако муж смог добиться прощения. Помимо общего ребенка у каждого из супругов есть по одному ребенку от предыдущих браков.

38-летняя Ксения Бородина разводится с 40-летним бизнесменом Курбаном Омаровым Фото: СОЦСЕТИ

Бородина зарабатывала больше мужа, оплачивала путешествия семьи, другие крупные покупки. До второго замужества у Ксении уже была в собственности квартира. За шесть лет брака Бородина купила двум своим дочкам по квартире, оформив собственность на девочек. Жила семья в Подмосковье: загородный дом – совместная собственность стоимостью около 17 млн. руб. Курбан съехал из дома с чемоданами на съемную квартиру в элитный ЖК, хотя у него в собственности есть квартира у метро Бибирево. Бизнеса у Омарова сейчас нет, есть финансовые вложения и интернет-проекты. Ксения о причинах развода и прочем компромате на мужа пока молчит. Видимо, хранит нейтралитет ради дочери и не хочет войны за дом.

В Москву Бородина прилетела ради нового проекта и на день рождения друга, на котором за Ксюшей ухаживал новый кавалер – молодой, холостой, небедный ресторатор. Сама ведущая «Дома-2» говорит: «Совсем сейчас нет мыслей в сторону построения семьи. Хочу насладиться свободой, общением с семьей, работой, новыми проектами, друзьями».

Но еще и развод надо завершить. Следующее судебное заседание начнется 6 августа в 11 часов. Скорее всего, уже в августе супругов официально разведут.