Вместо загса идем на Госуслуги: Зарегистрировать рождение ребенка и смерть родственника теперь можно онлайн

Самое главное - суперсервис позволяет подать всего одно электронное заявление, чтобы получить комплект документов Фото: Shutterstock

На портале госуслуг 20 июля 2021 появилось два новых суперсервиса: «Рождение ребенка» и «Утрата близкого человека». Приставку «супер» они получили не просто так. Во-первых, они избавляют человека от бюрократии и лишних телодвижений: теперь подать все нужные документы и зарегистрировать рождение или смерть можно онлайн. Во-вторых, каждый из этих сервисов представляет собой не отдельную услугу, а целый набор возможностей для каждой жизненной ситуации.

Расскажем подробно о каждой из новинок.

1. Рождение ребенка

Самое главное - суперсервис позволяет подать всего одно электронное заявление, чтобы получить комплект документов на ребенка: свидетельства о рождении и регистрации по месту жительства, СНИЛС, медицинский полис, ИНН. Документы приходят в электронном виде в личный кабинет каждого из родителей. Регистрация рождения происходит не позднее следующего дня после подачи заявления и нужных документов. При желании можно получить бумажные версии документов в МФЦ или заказать доставку на дом.

Суперсервис дает возможность оформить нужные маме и ребенку документы не только после появления малыша на свет, но и на этапе беременности. Вот что еще он позволяет:

- Получить родовой сертификат

- Оформить электронный лист нетрудоспособности

- Записаться в роддом

- Оформить сертификат на материнский капитал

- Получить справку о рождении ребенка

- Прикрепить ребенка к поликлинике

- Записать его в детский сад и отслеживать статус очереди.

А еще суперсервис сам сообщает обо всех положенных пособиях и позволяет подать заявление на выплаты онлайн.

Но есть одно ограничение. Дело в том, что заявление на регистрацию ребенка должен подтвердить отец. Когда мать подает заявление через Госуслуги, в личный кабинет отца на портале приходит соответствующее уведомление. И если отцовство ребенка не установлено, оформить документы в электронном виде не удастся – в этом случае мать должна лично идти в загс или МФЦ.

2. Утрата близкого человека

В суперсервисе есть пошаговая инструкция, что делать в случае смерти родственника. Для регистрации смерти теперь не придется ходить в загс и собирать справки – все теперь можно сделать с помощью суперсервиса. Регистрация смерти происходит не позднее следующего дня после подачи заявления и документов. Свидетельство о смерти тоже придет в электронном виде.

Кроме того, сервис сам сообщит обо всех положенных родственникам пособиях и выплатах - чтобы их получить, нужно ввести реквизиты банковского счета в личном кабинете. Ритуальное агентство тоже можно выбрать на портале. Также через суперсервис можно оформить наследство и записаться онлайн к нотариусу, который сам соберет все нужные документы.

КСТАТИ

Еще четыре суперсервиса на подходе

В ближайшие месяцы на Госуслугах должны заработать еще четыре суперсервиса. Коротко расскажем о каждом из них.

1. Обжалование штрафов онлайн

Постановление о штрафе будет приходить в тот же день, когда оно вынесено, чтобы водитель не пропустил срок оплаты со скидкой в 50%. В уведомлении будет вся информация о нарушении: место, фото и т. д. Если водитель не согласен с наказанием, через суперсервис он сможет обжаловать постановление о штрафе.

2. Правосудие онлайн

Подать исковое заявление можно будет через интернет, и оно автоматически отправится в нужное отделение суда. Все документы и уведомления придут в электронном виде, а материалы дела будут «лежать» в вашем личном кабинете на Госуслугах. В отдельных случаях даже на судебные заседания ходить не придется: участвовать в процессе можно будет тоже онлайн.

3. Мое здоровье онлайн

При помощи суперсервиса можно будет записаться к врачу, получить нужные справки и консультации. Лекарства в аптеках вы сможете искать онлайн. Также можно будет завести семейный аккаунт, где вы получите доступ к медицинским книжкам детей и пожилых родителей, требующих опеки.

4. Трудовая миграция онлайн

Суперсервис поможет мигранту разобраться в тонкостях трудоустройства и законного пребывания в России. А работодателю упростит оформление трудового договора и поможет отследить статус всех заявлений и платежей.

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