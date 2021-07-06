Как действовать, если не нашли на госуслугах QR-код

Даем подробную инструкцию, как получить цифровой сертификат Фото: Иван МАКЕЕВ

Москвичам начали направлять QR-код вакцинированного в виде смс-сообщения. Этот способ значительно облегчит оформление цифрового сертификата. А если вы не нашли QR-код на госуслугах, KP.ru рассказывает, как действовать и куда писать заявление на получение.

- Москвичам рекомендуется при вакцинации от COVID-19 оставлять номер телефона и номер СНИЛС. Тем, кто оставил свой номер телефона, после введения второго компонента (в случае двухкомпонентной вакцины) или после завершения вакцинации однокомпонентной (например, «Спутником Лайт») придет ссылка на QR-код по смс, - рассказали в Оперативном штабе по Москве.

Номер СНИЛС нужен для исключения ошибок при получении QR-кода на федеральных порталах. В оперативном штабе советуют внимательно проверять свои данные (ФИО, номер паспорта и год рождения), так как это также поможет легче получить QR-код.

Кроме этого, в Москве началась рассылка смс об отрицательном результате ПЦР-тестов со ссылкой QR-код.

Зачем нужен QR-код?

В Москве с 28 июня в рестораны и кафе можно пройти только по QR-коду, который подтверждает, что человек либо недавно переболел (с даты выздоровления прошло не более 180 дней), либо вакцинировался, либо сдал ПЦР-тест и здоров.

Как получить QR-код?

Получить QR-код можно несколькими способами:

- открыть в электронной медицинской карте в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» или на портале mos.ru,

- на сайте gosuslugi.ru или в приложении «Госуслуги. Стоп коронавирус»,

- в регистратуре или инфомате городской поликлиники.

Что делать, если QR-кода нет в Госуслугах?

Вариант 1

- если QR-кода нет на сайте gosuslugi.ru в разделе «Здоровье»-«Дневник самонаблюдения и сертификат вакцинации COVID-19», то нужно нажать кнопку «Пожаловаться на отсутствие сертификата»,

- откроется электронная форма, где нужно написать суть проблемы, можно добавить файлы (фото бумажного сертификата о вакцинации или документа об отрицательном ПЦР, или справки о выздоровлении после COVID-19),

- после рассмотрения обращения будет принято решение.

Фото: Алиса ТИТКО

Фото: Алиса ТИТКО

Вариант 2

- можно поискать QR-код на сайте immune.mos.ru. Если и здесь система укажет, что кода нет, то нужно проверить указанный СНИЛС (нет ли ошибки),

- оставить заявление на мос.ру в разделе «Обратная связь»-«Техподдерржка», где написать суть проблемы и указать свой электронный адрес,

- через несколько дней QR-код может появиться автоматически или на электронный адрес придет форма для заполнения (указать даты вакцинации, номер поликлиники и прикрепить фото бумажного сертификата) – через 1 час система выдаст временный QR-код (действует 14 календарных дней),

- после окончательной проверки система выдаст постоянный QR-код (он имеет другой номер, чем во временном).

Фото: Алиса ТИТКО

Фото: Алиса ТИТКО

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