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В мире20 июля 2021 15:27

Германское телевидение живет на налоги немцев, но о разрушительном наводнении вовремя не сообщило

В Германии разбираются, как в XXI веке наводнение унесло сотни жизней
Эдвард ЧЕСНОКОВЭдвард ЧЕСНОКОВ
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Синоптики еще за несколько дней прогнозировали опасные ливни, но даже когда те начались, крупные германские СМИ сообщили об этом далеко не сразу

Синоптики еще за несколько дней прогнозировали опасные ливни, но даже когда те начались, крупные германские СМИ сообщили об этом далеко не сразу

Фото: REUTERS

Сильнейшее за последние 60 лет наводнение на северо-западе Германии идет на спад, количество подтвержденных жертв — 166 человек, еще почти столько же числятся пропавшими без вести. Во многих пострадавших селениях все еще нет телефонной связи и интернета, и некоторые жители до сих пор не могут сообщить родственникам, что живы и здоровы.

О причинах трагедии можно спорить; либеральные партии во главе с «Зелеными» пеняют на «изменения климата» — мол, проголосуйте за нас, ведь мы как раз выступаем за борьбу с глобальным потеплением. Но столь огромные жертвы собеседники kp.ru в ФРГ объясняют однозначно: провал в информировании.

Синоптики еще за несколько дней прогнозировали опасные ливни, но даже когда те начались, крупные германские СМИ сообщили об этом далеко не сразу. А ведь для некоторых людей, прежде всего, пенсионеров, ТВ и радио — единственное средство информации. И финансируется оно… самими германскими гражданами.

Каждое домохозяйство в ФРГ платит обязательный «теленалог» в размере 17,5 евро (полторы тысячи рублей!) в месяц. Важная деталь: сбор не зависит от количества «прописанных» в вашей квартире или доме, то есть и пенсионер-одиночка, и многодетная семья платят одну и ту же фиксированную сумму. Из этих денег финансируются две общенациональных медиа-платформы: ARD (консорциум из девяти региональных теле- и радиостанций, а также федеральный «Первый телеканал») и ZDF («Второй телеканал»).

В состав медиа-холдинга ARD, кстати, входит и Deutsche Welle — немецкое иновещание. Два года назад, 2 июля 2019, его российская редакция опубликовала «забавную» карикатуру на наводнение в Красноярском крае — мол, люди тонут, а местные чиновники занимаются непонятно чем. Излишне говорить, что когда беда пришла уже в ФРГ, то аналогичных креативных картинок на «Немецкой волне» почему-то не наблюдалось.

Но вернемся к «теленалогу». Сама идея хорошая: граждане платят деньги, те тратятся на общественное телевидение и радио, а оно рассказывает о том, что действительно важно для общества. Вот только по-настоящему острых тем, наподобие критики миграционной политики правительства Ангелы Меркель, на ARD или ZDF почти не встретишь.

Вроде бы 17 или даже 18 евро — сумма небольшая. Однако в ФРГ — 40,5 млн домохозяйств. Перемножаем — получаем свыше 700 млн евро. Получается, такой бюджет из германских налогов и осваивает местное «общественное ТВ и радио». Зарплаты топ-менеджмента таких медиа-структур порой выше, чем у канцлера и федеральных министров.

Не обходится без курьезов. От «теленалога» освобождены те, кто получает госпомощь (зарегистрированные безработные или студенты, обучающиеся на федеральный грант). Все остальные обязаны платить… даже если у них дома нет ни ТВ, ни радио, ни смартфона. Одного из таких «отказников», жителя Мюнстера по имени Георг Тиль, в наказание посадили на несколько месяцев в тюрьму, сообщает региональная пресса.

В общем, неудивительно, что многие немцы называют телесбор «налогом на пропаганду». И его еще можно перетерпеть — если бы не провал с оповещением о потопе.

— Простые граждане оплачивают высокие зарплаты и пенсии работникам общественного телевидения, — говорит в беседе с kp.ru депутат гамбургского ландтага Ольга Петерзен. — И вот начальство WDR [медиа-холдинг Северного Рейна-Вестфалии, входит в консорциум ARD] получает от синоптиков сообщение о надвигающейся катастрофе еще вечером 14 июля. И что оно делает? Ничего!

По словам собеседницы KP.ru, даже если бы сам канал не захотел менять сетку вещания, в Германии правительство имеет право потребовать от журналистов разместить общественно значимую информацию (в данном случае — о риске наводнения). Однако этого тоже не было сделано, и в итоге телевизор в роковую ночь продолжал транслировать увеселительную программу, когда некоторое районы уже затопило и полиция констатировала первые жертвы.

— Немецким законодательством запрещено высылать предупреждающие СМС-сообщения, за исключением оповещений о ситуации с коронавирусом. Я не понимаю, почему нельзя сделать исключения еще для стихийных бедствий, таких как наводнения, — подводит итог Ольга Петерзен.

Подобная система смс-оповещений от Министерства по чрезвычайным ситуациям (или его местного аналога) применяется в целом ряде стран, включая Россию.

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