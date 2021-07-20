Германское телевидение живет на налоги немцев, но о разрушительном наводнении вовремя не сообщило

Синоптики еще за несколько дней прогнозировали опасные ливни, но даже когда те начались, крупные германские СМИ сообщили об этом далеко не сразу Фото: REUTERS

Сильнейшее за последние 60 лет наводнение на северо-западе Германии идет на спад, количество подтвержденных жертв — 166 человек, еще почти столько же числятся пропавшими без вести. Во многих пострадавших селениях все еще нет телефонной связи и интернета, и некоторые жители до сих пор не могут сообщить родственникам, что живы и здоровы.

О причинах трагедии можно спорить; либеральные партии во главе с «Зелеными» пеняют на «изменения климата» — мол, проголосуйте за нас, ведь мы как раз выступаем за борьбу с глобальным потеплением. Но столь огромные жертвы собеседники kp.ru в ФРГ объясняют однозначно: провал в информировании.

Синоптики еще за несколько дней прогнозировали опасные ливни, но даже когда те начались, крупные германские СМИ сообщили об этом далеко не сразу. А ведь для некоторых людей, прежде всего, пенсионеров, ТВ и радио — единственное средство информации. И финансируется оно… самими германскими гражданами.

Каждое домохозяйство в ФРГ платит обязательный «теленалог» в размере 17,5 евро (полторы тысячи рублей!) в месяц. Важная деталь: сбор не зависит от количества «прописанных» в вашей квартире или доме, то есть и пенсионер-одиночка, и многодетная семья платят одну и ту же фиксированную сумму. Из этих денег финансируются две общенациональных медиа-платформы: ARD (консорциум из девяти региональных теле- и радиостанций, а также федеральный «Первый телеканал») и ZDF («Второй телеканал»).

В состав медиа-холдинга ARD, кстати, входит и Deutsche Welle — немецкое иновещание. Два года назад, 2 июля 2019, его российская редакция опубликовала «забавную» карикатуру на наводнение в Красноярском крае — мол, люди тонут, а местные чиновники занимаются непонятно чем. Излишне говорить, что когда беда пришла уже в ФРГ, то аналогичных креативных картинок на «Немецкой волне» почему-то не наблюдалось.

Но вернемся к «теленалогу». Сама идея хорошая: граждане платят деньги, те тратятся на общественное телевидение и радио, а оно рассказывает о том, что действительно важно для общества. Вот только по-настоящему острых тем, наподобие критики миграционной политики правительства Ангелы Меркель, на ARD или ZDF почти не встретишь.

Вроде бы 17 или даже 18 евро — сумма небольшая. Однако в ФРГ — 40,5 млн домохозяйств. Перемножаем — получаем свыше 700 млн евро. Получается, такой бюджет из германских налогов и осваивает местное «общественное ТВ и радио». Зарплаты топ-менеджмента таких медиа-структур порой выше, чем у канцлера и федеральных министров.

Не обходится без курьезов. От «теленалога» освобождены те, кто получает госпомощь (зарегистрированные безработные или студенты, обучающиеся на федеральный грант). Все остальные обязаны платить… даже если у них дома нет ни ТВ, ни радио, ни смартфона. Одного из таких «отказников», жителя Мюнстера по имени Георг Тиль, в наказание посадили на несколько месяцев в тюрьму, сообщает региональная пресса.

В общем, неудивительно, что многие немцы называют телесбор «налогом на пропаганду». И его еще можно перетерпеть — если бы не провал с оповещением о потопе.

— Простые граждане оплачивают высокие зарплаты и пенсии работникам общественного телевидения, — говорит в беседе с kp.ru депутат гамбургского ландтага Ольга Петерзен. — И вот начальство WDR [медиа-холдинг Северного Рейна-Вестфалии, входит в консорциум ARD] получает от синоптиков сообщение о надвигающейся катастрофе еще вечером 14 июля. И что оно делает? Ничего!

По словам собеседницы KP.ru, даже если бы сам канал не захотел менять сетку вещания, в Германии правительство имеет право потребовать от журналистов разместить общественно значимую информацию (в данном случае — о риске наводнения). Однако этого тоже не было сделано, и в итоге телевизор в роковую ночь продолжал транслировать увеселительную программу, когда некоторое районы уже затопило и полиция констатировала первые жертвы.

— Немецким законодательством запрещено высылать предупреждающие СМС-сообщения, за исключением оповещений о ситуации с коронавирусом. Я не понимаю, почему нельзя сделать исключения еще для стихийных бедствий, таких как наводнения, — подводит итог Ольга Петерзен.

Подобная система смс-оповещений от Министерства по чрезвычайным ситуациям (или его местного аналога) применяется в целом ряде стран, включая Россию.

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