Наводнение в Германии: последние новости на 20 июля 2021

«КП» – о наводнении в Германии Фото: REUTERS

По последним данным, число погибших из-за последствий сильнейших ливней в ФРГ возросло до 164 человек, пострадали сотни людей. Мы собрали последние новости о наводнении в Германии на 20 июля 2021 года.

Только в одном районе Арвайлер (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) число жертв стихии возросло до 117, на сегодняшний день известно о 749 пострадавших местных жителях, сообщили в региональной полиции. Еще по меньшей мере 46 человек погибли из-за разгула стихии в Северном Рейне – Вестфалии, правоохранительные органы района Берхтесгаденер-Ланд (федеральная земля Бавария) сообщили об одном погибшем. Поисково-спасательные работы продолжаются.

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Старый свет – в первую очередь Германия и Бельгия – не могут оправиться от последствий мощнейших ливней, которые привели к самому крупному за последние сто лет наводнению. Число погибших уже перевалило за 180 человек, и очевидно, что данные эти неполные, ведь еще несколько сотен числятся пропавшими без вести (подробности).

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