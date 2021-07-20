Что на МАКСе-2021: Путин с мороженым, супер-истребитель и «почтобомба»

В Жуковском открылся Международный авиационно-космический салон МАКС-2021. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И МЕЖПЛАНЕТНЫЙ ЗВЕЗДОЛЕТ

В Подмосковном Жуковском открылся МАКС! 15-й Международный авиационно-космический салон. Для посетителей он распахнет шлагбаумы в пятницу, 23 июля. А во вторник сюда приехал Владимир Путин.

- На площадках МАКСа работает свыше 250 иностранных компаний из 50 стран мира. То, что мы видим в Жуковском, показывает, что российское авиастроение продолжает создавать конкурентную технику, - рассказал президент на открытии салона.

И пошел на совещание по развитию авиации.

А я пошел по МАКСу - смотреть - что тут есть конкурентного. Глаз зацепился за беспилотник с «бомбой» под крылом, подписанной «Почта».

- Что это у вас за «почтобомба»?

- Это сбрасываемый контейнер. Можно привозить небольшие грузы туда, где невозможно посадка. Так уже скидывали еду и воду рыбакам на отколовшейся льдине, - объяснила девушка с павильона фирмы Эникс, делающей бенспилотники.

Роскосмос порадовал меня моделью межпланетного звездолета, подозрительно похожего на корабль из фильма Кубрика «Космическая одиссея».

- Такой сейчас разрабатывается в Петербурге конструкторским бюро Арсенал, - похвастал представитель компании. - Корпус корабля уже можно сделать. А вот атомную энергоустановку еще надо изобрести... Но мы над этим работаем.

- Эх…

Но звездолеты и «почтобомбы» — это все гарнир. А основное блюдо МАКСа — реальные новинки.

ТРИ НОВЫХ ВЕРТОЛЕТА!

Так, Путину показали сразу 3 новых вертолета.

Президент России Владимир Путин и генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Ми-171А3 — первый российский вертолет, спроектированный для обслуживания морских платформ. Он специально сделан, чтобы летать над водой.

Ми-171А3 — первый российский вертолет, спроектированный для обслуживания морских платформ. Фото Ростех

Ка-32А11М — обновленный боевой вертолет с новыми двигателями, повышенной грузоподъемностью и искусственным интеллектом. Пилот управляет машиной через очки дополненной реальности.

Модернизированный противопожарный вертолет Ка-32А11М. Фото: Вертолеты России

На вертолете Ансат-М доля композитных деталей с 15% увеличилась до 35%. Он стал экономичнее. Обновленные приборы позволяют летать даже ночью — пилоту не обязательно смотреть в окно, чтобы вести машину.

«БАЙКАЛ», А НЕ КУКУРУЗНИК

Ростех похвастался перед президентом новым небольшим региональным самолетом «Байкал». Злые языки называют его композитным кукурузником, но создатели морщатся и начинают долго и скучно объяснять, почему не так.

- «Байкал» с 2025 года будет первым в России полностью спасаемым самолетом! У него будет парашют, на котором можно посадить весь самолет. Не отдельных пассажиров, а именно весь самолет, - рассказал замминистра торговли Олег Бочаров.

Легкий самолет "Байкал" на площадке Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 в Жуковском. Фото: Марина Лысцева/ТАСС

«Байкал» станет воздушным автобусом для российских регионов. 2 пилота, 9 пассажиров, возможность взлетать и садиться на любой поверхности. Зимой - даже на лыжах.

НА НАШИХ ДВИЖКАХ

На МАКСе официально представили среднемагистральный самолет МС-21-310. Главная фишка этой модели — российские двигатели ПД-14. На первые лайнеры ставили американские движки Pratt&Whitney, но оставался риск, что США их запретят продавать из-за санкций. С российскими двигателями этого можно не бояться.

Пара самолетов МС-21-310 на воздушных просторах авиасалона МАКС 2021. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ШАХ И МАТ!

А самая интригующая новинка 15-го МАКСа — новый однодвигательный истребитель 5-го поколения. Причем, не макет, а уже самолет для наземных испытаний. Путин первым увидел его презентацию.

Модель нового легкого тактического однодвигательного самолета (ЛТС) в павильоне компании "Сухой" Checkmate. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Истребитель с самого начала полностью разрабатывается на компьютере. В кабине будут одни цифровые приборы. При этом, самолет должен получиться недорогим и очень популярным в мире. «Шах и мат!» - произнес голос, представляя самолет Путину. Имея ввиду, видимо, иностранных конкурентов. А вообще-то сам этот истребитель так и называется: «Cнeckmate».

ПЛОМБИР В РОЗОВОМ ЧЕМОДАНЧИКЕ

Президент сохранил и главную традицию МАКСа. На каждом авиасалоне Путин угощал гостей мороженым.

15-й МАКС не стал исключением. Все, правда, ждали, что президент купит любимый пломбир в киоске, где делал это все прошлые годы. Но не сложилось. Мороженое Путину и чиновникам, смотревшим авиашоу, принесли в розовом чемоданчике-холодильнике прямо на трибуну.

- Денис, ты заплатил? - в шутку крикнул вице-премьер Юрий Борисов главе минпромторга Денису Мантурову.

Мантуров широко улыбнулся и закивал в ответ.

Президент Владимир Путин на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021. Слева направо: заместитель председателя правительства Юрий Борисов и генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Мороженое было то же самое, что и в прошлые годы - «Коровка из Кореновки».

Кстати, на МАКСе-2019 президент сам покупал себе мороженое. За пломбир он протянул 5000 рублей, а сдачу попросил отдать тому же Мантурову «на развитие авиации». Министр тогда рассмеялся и поблагодарил президента «за щедрость».