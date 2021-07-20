Путин вместе с министрами съел мороженое на МАКСе

Президент РФ Владимир Путин на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021. Слева направо: заместитель председателя правительства Юрий Борисов и генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин 20 июля на открытии Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 насладился вкусом любимого мороженого. В этот раз он выбрал стаканчик пломбира "Коровки из Кореновки", который ему подали в розовом кейсе.

После того, как десерт предложили главе государства, попробовать мороженое предложили всем, кто смотрел полеты вместе с ним, в том числе и министрам.

Выбрав себе ванильный рожок, глава государства сразу развернул упаковку мороженого и попробовал его.

Сидевший рядом с ним глава промышленности и торговли Денис Мантуров также взял мороженое.

- Денис, ты заплатил? - пошутил один из членов делегации, зампред правительства Юрий Борисов.

В 2019 году на МАКСе российский лидер сам купил мороженое и расплатился пятитысячной купюрой, попросив отдать сдачу Денису Мантурову "на развитие авиации", который в свою очередь засмеялся и поблагодарил главу государства за оказанную щедрость. К слову, этим же мороженым Путин угощал своего коллегу, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как писал сайт kp.ru, 20 июля в Москве открывается XV Международный авиасалон МАКС-2021, который будет проходить в Жуковском до 25 июля текущего года. Посетители аэродрома смогут увидеть тематические экспозиции, а также новейшие образцы российского вооружения.