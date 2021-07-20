Мантуров: Российский однодвигательный истребитель Checkmate будет готов в течение четырех лет Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новейший перспективный легкий тактический самолет (ЛТС) Checkmate производства корпорации «Сухой» будет готов в течение четырех лет, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на авиасалоне МАКС-2021.

По словам главы Минпромторга, Checkmate унифицируют с истребителем Су-57, чтобы максимально сократить экономические издержки. Он сообщил, что однодвигательный истребитель будет дешевле Су-57. Основными заказчиками нового самолета будут международные компании, однако в Минпромторге рассчитывают и на интерес со стороны Министерства обороны России, сказал Мантуров.

Как писал сайт kp.ru, Checkmate был представлен на авиасалоне МАКС-2021 в павильоне корпорации «Сухой». С моделью ознакомился президент России Владимир Путин.

На прошлой неделе «Ростех» показал первые фотографии перспективного однодвигательного истребителя. Стоит отметить, что пока что в России не используются однодвигательные истребители, однако они уже успели получить широкое распространение в мире. Наиболее известные из таких типов военных самолетов – американские истребители F-16 и F-35, шведский JAS-39 GRIPEN и китайский J-10.