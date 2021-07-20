Оскорбленная Еленой Прокловой актриса: "Я не могу передать, какой у меня шок"

Актриса Елена Проклова. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Имя Елены Прокловой опять на первых полосах скандальной хроники. На этот раз знаменитая актриса схлестнулась с давней знакомой Яной Поплавской.

В апреле 2021 года Елена Проклова рассказала о пережитом в 15 лет ужасе из-за связи с известным режиссером. Тогда Яна Поплавская была одной из тех, кто набросился на коллегу с гневной отповедью. Она обвинила актрису в "безумии" и заявила: "Свинья всегда грязь найдет".

На днях Елена Игоревна смачно осадила исполнительницу роли "Красной Шапочки" в эфире шоу Андрея Малахова. Как отметила звезда, скорее всего, у коллеги возникла к ней личная неприязнь. "Яночка что ли никогда не занималась оральным сексом? Если нет, то жаль ее мужчин. Почему стыдно и неприлично говорить о том, что было на самом деле?" - удивилась актриса.

Яна Поплавская. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Оскорбленная Яна Евгеньевна этого стерпеть не смогла. Разведенная женщина болезненно отреагировала на унизительные слова Прокловой в свой адрес. "Мы общались с ней раньше как обычные люди, как коллеги. Никто не знает, что у этого человека в голове. Эта история Прокловой вызвала у меня шок", - сокрушается артистка.

Как призналась Поплавская, у них с Прокловой даже есть общий чат, где они раньше поздравляли друг друга с православными праздниками. "Мне и в голову не могло прийти, что человек в таком возрасте подобное скажет. Мне известные актрисы прислали ссылки о ее безумных походах на телевидение. Когда я увидела, то была потрясена. Рассказывать от кого она беременна, когда живы жены, дети, внуки. Понимаете, о ком я говорю. Я не могу передать, какой у меня шок", - цитирует Поплавскую Teleprogramma.pro.