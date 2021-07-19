Оскандалившаяся Елена Проклова смачно унизила известную актрису

Елена Проклова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Елена Проклова несколько месяцев назад рассказала о своем страстном романе с известным артистом в 15 лет, жестоко отомстила своей обидчице. Актриса Яна Поплавская в разгар скандала осудила коллегу за "грязные" подробности личной жизни и обвинила в "безумии". Елена Игоревна тогда ничего не стала говорить коллеге по актерскому цеху. А на днях жестоко и смачно унизила.

Скандал с Еленой Прокловой, которая рассказала о пережитом ужасе в 15 лет, когда ее любовью воспользовался известный актер, вышел на новый уровень. Елена Игоревна ответила Яне Поплавской.

67-летняя Проклова не понимает, за что ее осуждает артистка. Она полагает, что у Поплавской возникла к ней личная неприязнь. "Яночка что ли никогда не занималась оральным сексом? Если нет, то жаль ее мужчин. Почему стыдно и неприлично говорить о том, что было на самом деле?" - смачно приложила звезда фильма "Мимино" Яну Евгеньевну в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на канале "Россия 1".

Напомним, Елена Проклова в апреле 2021 года рассказала Лере Кудрявцевой о том, как ее в 15 лет растлевал известный артист. Мужчина трогал ее за интимные места и в ответ просил делать тоже самое. "Я пускала в ход слезы и мольбы. Но он только смотрел на меня и, кажется, получал удовольствие от всего этого", - делилась Елена Игоревна. Имя обидчика она не назвала. "Что я могла сделать против великого режиссера, актера... его слово против моего. Кто бы мне поверил? Я никогда не назову имени этого человека. Это на его совести, у него уже другой суд. Этот человек - великий актер, многим помог. Я могу его только пожалеть. До сих пор за него молюсь, надеюсь, ему простится это..." - сокрушалась звезда.

После откровений актрисы Яна Поплавская заявила, что та потеряла всякое достоинство. "Что движет человеком, приходящим не к психологу или психиатру, а на федеральный канал, чтобы на всю страну говорить о членах, оральных ласках и том, как она, прожив почти 70 лет на этом свете, не любит заниматься сексом? Есть такое выражение «свинья везде грязь найдет». О подобных вещах говорят либо духовнику, либо врачу!" - негодовала Яна Евгеньевна.