Юнна Мориц: Не возвращайся в Украину! Угроза жизни дышит в спину... Не возвращайся, там - гестапо, восторг фашистского нахрапа

Юнна Мориц
Фото: Александр ГАМОВ
В нынешнем июле украинскому писателю, историку, журналисту и телеведущему могло бы исполнится 52 года. У меня подряд были две командировки, поэтому только сейчас увидел посвященное Олесю Бузине пронзительное стихотворение Юнны Мориц. Сразу же набрал номер ее телефона...
- ...Юнна Петровна! Вот это стихотворение - оно с раннего утра не даёт мне покоя.
- Саша, какое стихотворение ты имеешь ввиду?
- Оно посвящено Олесю Бузине.
- У меня - несколько про Олеся Бузину.
- Не возвращайся в Украину!
Угроза жизни дышит в спину...
- Это стихотворение - и про Олеся Бузину, и про нас с тобой... И - про все, что сейчас творится на планете. Оно - про все это. Потому что - всем известно, что Зеленский даже не принял мать Олеся Бузины. Которая просто хотела узнать, почему убийцы Олеся Бузины гуляют на свободе?
А его убили средь бела дня, на улице, в Киеве. В столице «майданской революции». И они гуляют на свободе, и за это никаких санкций - ни от Америки, ни от Европы. Потому что, как выяснилось, санкции бывают как раз под диктовку тех, кто убивает Олеся Бузину, детей Донбасса, антимайдана Одессы и далее - везде. Это - стихи про все это, что творится сейчас.
- И вот эти строки...
Хоть лезь на стену, мракобесье,-
Теперь присутствие Олеся...
- ...Огромно и неистребимо,
- Оно бессмертно и любимо,
Стреляй в него – всё будет мимо!
- Его нельзя уже убить. Если хочешь, я прочту эти стихи.
- Прочтите, пожалуйста. У вас - своя, особая интонация.
- Прочту...
(Как Юнна Мориц читает свои стихи - можно послушать прямо здесь, на нашем сайте.)
СЕЙЧАС И ЗДЕСЬ
Не возвращайся в Украину!
Угроза жизни дышит в спину,
В затылок дышит подлецо –
Фашизма подлое лицо!
Не возвращайся, там – гестапо,
Восторг фашистского нахрапа,
Кровавый скачет карнавал,
По спискам гробит наповал!
Не возвращайся в их зверинец,
Ты – драгоценный украинец,
Тебя убьют за твой талант, –
Убить талант – призванье банд!
Но ты вернулся – и убит.
Имеет запад жалкий вид,
С фашистами в одной компании
Он Лорку расстрелял в Испании,
С фашистами в одном флаконе
Он полон русофобской вони,
С фашистами сейчас и здесь
Он расстрелял тебя, Олесь!..
Угроза жизни миновала,
Тебя убить, конечно, мало:
Теперь ты превратился в свет,
Где после смерти – смерти нет!
Теперь тебя фашистский мрак
Не ликвидирует никак, –
Твоё присутствие, Олесь,
Огромно – хоть на стенку лезь!
Хоть лезь на стену, мракобесье, –
Теперь присутствие Олеся
Огромно и неистребимо,
Оно бессмертно и любимо,
Стреляй в него – всё будет мимо!
ОЛЕСЬ БУЗИНА
Родился 13 июля 1969 года в Киеве.
Убит 16 апреля 2015 года в Киеве, возле своего дома.
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