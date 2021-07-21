Юнна Мориц: Не возвращайся в Украину! Угроза жизни дышит в спину... Не возвращайся, там - гестапо, восторг фашистского нахрапа

Юнна Мориц Фото: Александр ГАМОВ

В нынешнем июле украинскому писателю, историку, журналисту и телеведущему могло бы исполнится 52 года. У меня подряд были две командировки, поэтому только сейчас увидел посвященное Олесю Бузине пронзительное стихотворение Юнны Мориц. Сразу же набрал номер ее телефона...

- ...Юнна Петровна! Вот это стихотворение - оно с раннего утра не даёт мне покоя.

- Саша, какое стихотворение ты имеешь ввиду?

- Оно посвящено Олесю Бузине.

- У меня - несколько про Олеся Бузину.

- Не возвращайся в Украину!

Угроза жизни дышит в спину...

- Это стихотворение - и про Олеся Бузину, и про нас с тобой... И - про все, что сейчас творится на планете. Оно - про все это. Потому что - всем известно, что Зеленский даже не принял мать Олеся Бузины. Которая просто хотела узнать, почему убийцы Олеся Бузины гуляют на свободе?

А его убили средь бела дня, на улице, в Киеве. В столице «майданской революции». И они гуляют на свободе, и за это никаких санкций - ни от Америки, ни от Европы. Потому что, как выяснилось, санкции бывают как раз под диктовку тех, кто убивает Олеся Бузину, детей Донбасса, антимайдана Одессы и далее - везде. Это - стихи про все это, что творится сейчас.

- И вот эти строки...

Хоть лезь на стену, мракобесье,-

Теперь присутствие Олеся...

- ...Огромно и неистребимо,

- Оно бессмертно и любимо,

Стреляй в него – всё будет мимо!

- Его нельзя уже убить. Если хочешь, я прочту эти стихи.

- Прочтите, пожалуйста. У вас - своя, особая интонация.

- Прочту...

(Как Юнна Мориц читает свои стихи - можно послушать прямо здесь, на нашем сайте.)

СЕЙЧАС И ЗДЕСЬ

Не возвращайся в Украину!

Угроза жизни дышит в спину,

В затылок дышит подлецо –

Фашизма подлое лицо!

Не возвращайся, там – гестапо,

Восторг фашистского нахрапа,

Кровавый скачет карнавал,

По спискам гробит наповал!

Не возвращайся в их зверинец,

Ты – драгоценный украинец,

Тебя убьют за твой талант, –

Убить талант – призванье банд!

Но ты вернулся – и убит.

Имеет запад жалкий вид,

С фашистами в одной компании

Он Лорку расстрелял в Испании,

С фашистами в одном флаконе

Он полон русофобской вони,

С фашистами сейчас и здесь

Он расстрелял тебя, Олесь!..

Угроза жизни миновала,

Тебя убить, конечно, мало:

Теперь ты превратился в свет,

Где после смерти – смерти нет!

Теперь тебя фашистский мрак

Не ликвидирует никак, –

Твоё присутствие, Олесь,

Огромно – хоть на стенку лезь!

Хоть лезь на стену, мракобесье, –

Теперь присутствие Олеся

Огромно и неистребимо,

Оно бессмертно и любимо,

Стреляй в него – всё будет мимо!

ОЛЕСЬ БУЗИНА

Родился 13 июля 1969 года в Киеве.

Убит 16 апреля 2015 года в Киеве, возле своего дома.

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