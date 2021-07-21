Покалеченному сыну Стаса Пьехи стало хуже

Певец Стас Пьеха Фото: Борис КУДРЯВОВ

Бывшая жена Стаса Пьехи в ужасе. Ее сын от певца Петя серьезно пострадал после того, как соседка схватила семилетнего мальчика за руку и швырнула его так, что ребенок ударился головой об землю. Сейчас стало известно, что сыну Пьехи стало хуже. Он госпитализирован с серьезными травмами.

Настоящая драма разыгралась в коттеджном поселке Рощино под Санкт-Петербургом. Как рассказала бывшая жена Стаса Пьехи, супруга футбольного судьи Владислава Безбородова агрессивно повела себя по отношению к ее семилетнему сыну Пете. "Петя задружился с их средним ребенком, но оказался «не того разлива», и мама семьи громко заявила, чтобы с ним не общались. Петя обиделся и не придумал ничего изобретательнее, чем мелко напакостничать. Он проткнул карандашом их надувной бассейн", - рассказала Наталия Горчакова в блоге.

По ее словам, после этого Ирина Безбородова разозлилась и покалечила маленького Петю. "Взрослая 53-летняя женщина, мать троих детей, младшему из которых едва исполнился год, прошла на наш участок, подошла к моему сыну, схватила его за руку и со всей дури швырнула его так, что он ударился головой о землю. Эта женщина избила моего ребенка и мою маму!", - сообщила Горчакова.

Петю срочно госпитализировали. Ему диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, гематомы, ссадины. Спустя сутки ребенку стало хуже. Наследник Пьехи находится в больнице. Малыша тошнит, у него болит голова. "Я не могу думать ни о чем другом - мне больно за свою семью, мне страшно от того, что это вообще могло произойти", - сокрушается Наталия.

Следственный комитет России проводит проверку после инцидента. Тем более что в этой истории много вопросов. Безбородова заявила, что во время потасовки брат Горчаковой "сломал ей позвоночник".