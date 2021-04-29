"Это хуже, чем СПИД": тяжело зависимый Стас Пьеха рассказал о жутком срыве

Певец Стас Пьеха. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Стас Пьеха неоднократно рассказывал о том, что пристрастился к запрещенным веществам. Более того, тяжелая зависимость едва не стоила ему жизни и здоровья, о чем он откровенно говорил. Теперь же артист вспомнил о том, сколько боли доставил своей жене. Ведь он две недели жил в туалете.

В подростковом возрасте Стас Пьеха пустился во все тяжкие. Он настолько пристрастился к запрещенным веществам, что употреблял их даже дома при бабушке Эдите Пьехе. Артист признается: он пытался завязать, но время от времени у него не раз случались срывы. Один из них был настолько сильным, что он перестал контролировать происходящее.

Знаменитость не скрывает - в его жизни были такие периоды, когда ему особенно стыдно за свое поведение в неадекватном состоянии. "Был пик употребления шесть с половиной лет назад. Я две недели прожил в своем туалете, даже от жены закрылся. Выходил только ночью. Там было место для ноутбука и наркотиков. Это все, что мне тогда казалось необходимым", - сообщил он в YouTube-шоу "Откройте, Давид".

Пьеха рассказал, как проводил досуг в замкнутом пространстве. Ответ знаменитости поверг в шок. "Там было огромное количество виртуального общения с какими-то людьми разными. Я писал девочкам... Получал энное количество обнаженных фоток. Это было при жене…", - откровенничает певец.

Стас отмечает, что зависимые люди не могут окончательно забыть о пагубном пристрастии. "Это хуже, чем СПИД. Сейчас СПИД лечится, одна таблетка в день - и стадия ремиссии. Зависимость не имеет никаких таблеток. Она выстреливает в любой момент в очень хитрых, изощренных формах и убивает людей даже без наркотиков. Шизофрения и алкоголизм - два заболевания, которые были у меня в роду", - сокрушается он.

К слову, именно в этот период произошел случай, когда Стас мог уйти из жизни. После употребления запрещенных веществ и алкоголя у него случился инфаркт. "Я человек зависимый. Я наркоман. Не бывает бывших наркоманов. Бывают люди зависимые, которые выздоравливают и в ремиссии. Все равно - 30 лет или 50. Все равно склад ума у меня определенный. Я зависимый", - говорит музыкант.

В итоге пагубная привычка разрушила брак Пьехи с моделью Натальей Горчаковой, которая родила ему сына Петра. "Я был в реанимации много раз, впал в кому от передозировки. У любого наркомана такая же история. Зависимость - это не привычка вредная, а болезнь. Причем болезнь хроническая, прогрессирующая, смертельная. Она прогрессирует даже в том случае, если человек ничего не употребляет. И если он не получает ежедневно какого-то психологического и духовного лечения, то начинается саморазрушение. Я лечусь до сих пор. Постоянно работаю над собой и борюсь с соблазнами", - признавался певец.