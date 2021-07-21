Посол Китая в РФ раскритиковал «цветные революции» в Грузии и на Украине

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй

В этом месяце широко отмечается столетие Коммунистической партии Китая (КПК), благодаря которой Поднебесная обрела свой нынешний облик. Правда, у нынешних пекинских коммунистов идеология «марксизма-ленинизма» идет в ногу со временем. Никто не требует «бросить китайский народ в топку мировой революции» (как иные оппозиционеры говорили о русских в Петрограде-1917). Наоборот, у наших восточных соседей — в хорошем смысле национализм. Об этом на встрече с журналистами в среду рассказал посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

— КПК — партия, соблюдающая национальный колорит. Наша цель — великое возрождение китайской нации, — сообщил дипломат. — Свой столетний путь КПК проделала с блестящими успехами. За несколько десятилетий в Китае проведена индустриализация, превратившая отсталую страну во вторую по мощи в мире.

Также Чжан Ханьхуэй напомнил про «бесценную поддержку», которую Советский Союз оказывал новому Китаю в годы его становления: от отправки летчиков-добровольцев для борьбы с японскими захватчиками до помощи в строительстве заводов. Затем дипломат перешел к современности, обрисовав одну из главных угроз для стабильности в Евразии:

— Нужно бороться с «цветной революцией». После инцидентов 1989 года (студенческих демонстраций на площади Тяньаньмэнь — ред.) в Китае — это движение дошло и до Советского Союза. Кукловоды хотели подорвать отношения между народом и правящей партии. В случае СССР это удалось — и по всей стране начался хаос, — напомнил посол. — Сейчас мы видим Украину, видим Грузию, видим арабские страны. Везде цветные революции разрушили стабильность и перспективу развития. Запад об этом не говорит — звучат только прекрасные лозунги о «демократии и правах человека». И используются как рычаг для вмешательства во внутренние дела. Нам надо помнить уроки истории и отстаивать наш собственный путь развития.

В заключение Чжан Ханьхуэй перекинул мостик в Россию:

— У российского народа тоже есть мечта. Ваша мечта — это возрождение российской нации, благосостояние, достойная жизнь. Я считаю, что наши мечты совпадают. Будем вместе развивать нашу экономику и защищать коренные интересы наших стран и народов.

Как подчеркнули на пресс-конференции, ожидается, что в 2021 году объем двусторонней торговли РФ и КНР, просевший из-за пандемии, вновь возрастет до $100 млрд.