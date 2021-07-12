Сергей Лавров: «Берлин обязался продлить экспорт российского газа через Украину? Знать, Германия сильна...»

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото: REUTERS

Глава внешнедипломатического ведомства России Сергей Лавров дал интервью «Интерфаксу». «Комсомольская правда» выбрала самые важные высказывания министра иностранных дел.

О СДЕЛКЕ ФРГ И США ПО «СЕВЕРНОМУ ПОТОКУ-2»

- Насколько я слышал, переговоры между Вашингтоном и Берлином по этому поводу завершились. Дождемся официального объявления, чтобы узнать детали. Но из тех утечек, что мы видим в СМИ, поражает договоренность (если, конечно, они и правда имеет место быть) о том, что Германия должна продлить транзит российского газа на Украину после 2024 года. Знать, Германия сильна…

О РОССИЙСКИХ ВОЙСКАХ В АФГАНИСТАНЕ

- Никто не задумывается ни о вторжении в Афганистан, ни о точечных ударах по его территории. Но у нас есть обязательства перед союзниками по Договору о коллективной безопасности. В том числе перед Таджикистаном и Кыргызстаном. При любой агрессии против любого из членов ОДКБ, незамедлительно проводятся консультации, на которых определяется, как эту агрессию подавить.

О БРИТАНСКОМ ЭСМИНЦЕ В ЧЕРНОМ МОРЕ

- Учитывая «историю болезни» наших британских коллег, вероятно, это долговременный синдром утраты или тоски по былому величию. Как же так, «владычице море» не разрешили пройти там, где она захотела. Показательно, как быстро ретировался эсминец «Дефендер». То есть все причитания о международном праве не стоят и ломаного пенса. А найденные документы британского морского ведомства подтверждают, что провокация планировалась изначально.