Записки киевлянки: Мы все больше не русские и провинциальные. Но для клубники или войны с Россией сойдем

На Украине готовятся с размахом отметить 30–летие Незалежности. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ДЕПУТАТЫ ЗАПРЕЩАЮТ РУССКИЙ, НО В КУЛУАРАХ ГОВОРЯТ ТОЛЬКО НА НЕМ

Тотальный запрет на русский язык во всех сферах, окончательно узаконенный с 16 июля решением Конституционного суда Украины, рушит рейтинги телеканалов, отвращает от культурных мероприятий и лишает киевлян обычного общения друг с другом.

Многие правда, в знак протеста массово отказываются от кабельного телевидения, перестают ходить в кино и на концерты. А вот депутаты Верховной Рады, принимая законы против всего русского, разговоры в кулуарах и переписки в мессенджерах продолжают вести исключительно по-русски. И не надо говорить что это абсурд. Давно уже - местная норма.

На киевском ВДНХ, где недавно выступала группа «Мумий Тролль», киндер-аматоры развлекают детей еще на русском: игры, стихи, считалки, поговорки, песни, взрослые разучивали вместе с детьми с огромной радостью. Но такие мероприятия – платные. А чтобы поговорить по-русски, не озираясь (мало ли на кого можно нарваться) в это жаркое лето киевляне уходят подальше в лес, парки, к воде - на природу. На прошлой неделе жара доходила до 35 градусов, а буквально на днях на Киев обрушились потоки воды, буквально затопив город.

«ЯК ВАШЕ ПРИЗВИЩЕ?»

Этот вопрос тут звучит как минимум лет 30, при этом прав у русскоязычного населения Украины – с каждым годом все меньше.

Президент Зеленский, мова которому дается с трудом, нагло обманул своих русскоговорящих избирателей, обещая сохранить их права на родной язык. «Отцепитесь от русскоязычных», - так Зеленский обращался к своим избирателям. Но то было два года назад! И сам забыл уже, наверное. А вот «95-му Кварталу», из которого Зеленский вышел, придется теперь шутить на мове. И терпеть убытки.

В стране, где в огромном количестве семей говорят на русском и у большинства он – родной, власть с особым упорством и жестокостью его отнимает. Подобная травля вызывает глухое отторжение и явно ничем хорошим не закончится.

Только мовный омбудсмен Кремень (шпрехенфюрер - как его тут все называют) не перестает ликовать, собирая доносы на заговоривших по-русски продавцов, официантов, учителей, врачей. Хвастает количеством выписанных штрафов за несоблюдение закона о языке. Госчиновникам теперь придется сдавать экзамены на знание мовы, как и любому гражданину Украины, претендующему на более или менее серьезную работу.

Президент Зеленский, мова которому дается с трудом, нагло обманул своих русскоговорящих избирателей, обещая сохранить их права на родной язык. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В то же время Киеве все больше домов облеплены спутниковыми тарелками. Киевляне покупают специальные приставки и смотрят, что хотят, качая кино и передачи из Интернета. В маленьком магазинчике две продавщицы изнывают от жары и говорят между собой по-русски. По радио звучит песня на украинском.

- Жара такая, покупателей нет, ещё и эта музыка. Тоска, - говорит одна другой. Добавить нечего - тоска.

В поликлинике медсестра уточняет на суржике:

- Як ваше призвище (фамилия) пишется на украинском? Украинские медики наспех переучиваются на мову, но получается плохо и опять - сплошной суржик.

«ДОБРЫЙ РАНОК» ИЛИ ЕЗЖАЙТЕ В СВОЙ ДОНБАСС

В нашем доме, построенном еще в 1961 году, все жильцы были русскоязычными. С тех пор многое поменялось, но сейчас соседи, выходя из дому, уже говорят: «Добрый ранок», а не «Доброе утро»...

Не люблю голубей, однако эти птицы кружат над квартирой Галины Моисеевны, которая умерла недавно в возрасте 90 лет.

Женщина была заслуженным врачом Украины, невропатологом и говорила с пациентами на русском. Разве хуже от этого она лечила киевлян?

Прилетела белая голубка и постучалась клювом в окна ее пустующей квартиры, точно по Шмуэлю Агнону: «Если птица стучит в окно, это душа праведника постучалась». Наш дом полон мистики и чудес, как и весь Киев, который обязательно расколдуют.

- В стране, где Россия официально признана агрессором, не может быть никаких прав для русского языка и специальных условий для него, - убеждают граждан с экранов разрешенных на Украине телеканалов.

Однако эта репрессивная практика привела к тому, что русский язык киевлян обеднел, снизился словарный запас, предложения стали лаконичней, а сама речь - все более провинциальной.

И даже русскоязычные стали путаться, все чаще переходя бессознательно на суржик.

Еще пару таких «зеленских» лет и украинцев ждет тотальная безграмотность и профнепригодность. Но на клубнику возьмут. Статью Путина молодые люди читать не будут: они предпочтут отсюда свалить при первой удобной возможности, потому что понимают - Украина теперь не буферная зона, а территория для атаки на Россию. Территория будущей войны. Но некоторые идут в армию – она как-то кормит, а другой работы особо и нет.

- Кто им мешает работать и выучить украинский? - обобщает портрет переселенцев из Донбасса моя соседка по дому.

- Мы их из бандитской ДНР тут приняли, как положено. Или пусть уезжают к себе и строят там свою Россию если в Киеве не нравится, - говорит женщина, преподаватель испанского языка в прошлом, когда-то стажировавшаяся на Кубе.

Я помню её отца, профессора, русского, кряжистого мужчину, с оторванными несколькими пальцами (ранение) родом из Курской губернии. Алексей Иванович, 1921 года рождения ушел совсем мальчишкой на фронт. После войны учился Харькове, и уже в конце 50-х, переехал в Киев. Все в его семье говорили только по-русски...

«КИШКА У НИХ ТОНКА ПРОТИВ РОССИИ-ТО»

Миша, мужчина 53–х лет, затерявшийся на окраине Киева, родом из Твери. Приехал сюда лет 15 назад. Был здесь дважды женат, причём оба раза неудачно, во многом из-за своей непомерной тяге к водке. Вторая жена его не так давно выгнала, а ещё, говорят, била Мишу сковородой по голове, а тот лишь защищался, но и руки на нее ни разу не поднял. А как поднимешь, когда у человека только российский паспорт, а украинского нет и оформить его не может. Украина тяжело дает гражданство, а россиянам и подавно, разве что по политическим мотивам.

Работает Миша на всяких разных чёрных работах: то огороды копает, то траву косит. В Твери у него мать и старший брат.

- Миша, не хотите в Россию вернуться, - спрашиваю у него.

- Нет, Россия - страна строгая. Там надо законы соблюдать. Тут как-то проще, - ответил Миша и закурил. А потом произнес со свойственной ему прямотой:

- Не получится у них ничего против России. Кишка тонка...

И вот, казалось бы все, что хотели украинцы получили: армию, мову, виру, безвиз. Теперь готовятся с размахом отметить в августе 30–летие Незалежности. То есть, независимости. И везде готовят огромные площадки для флагштоков. Только почему-то радость жизни у многих отсюда ушла безвозвратно... Неужто русские опять во всем виноваты со своим языком?

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