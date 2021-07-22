Паспорт без штампа — семья на ветер? Да не смешите!

Это огромной важности шаг в защите персональной информации. Сейчас паспорта требуют все кому не лень — и где гарантия, что вся подноготная, которая содержится в этом документе, не будет использована во вред человеку? Фото: Shutterstock

Лучшая половина российского человечества в полном смятении. Это, пожалуй, первый случай, когда многие наши соотечественницы не поняли премьера Мишустина. Человек, который до этого укреплял российскую семью солидными пособиями, вдруг разрешил не указывать в паспортах данные о семейном положении и детях.

Что же, теперь мужики — вечно холостые будут, возмущаются женщины, получили законное «право налево»? Тут же в памяти всплывает советский фильм «Здравствуй и прощай». Правильная девушка (актриса Людмила Зайцева) разоблачает деревенского ловеласа Ваську-Сеньора (Виктор Павлов), который бросил в деревне жену с тремя детьми и сбежал в город за романтикой и приключениями. Ловкая девушка хитростью выманила у прохиндея паспорт и всем, к кому он подбивал клинья, стала показывать страничку с его семейным положением. Обломала парню малину. А теперь все, никакой управы на таких - Мишустин разрешил.

Но если серьезно, то это огромной важности шаг в защите персональной информации. Сейчас паспорта требуют все кому не лень — и где гарантия, что вся подноготная, которая содержится в этом документе, не будет использована во вред человеку? Зачем продавцу сим-карт знать, как зовут мою жену, сколько у меня детей и какой у них возраст? Ладно, продавец — паспортными данными люди обмениваются и при заключении частных сделок: аренде жилья, покупке машины. Да по-хорошему, и адрес регистрации незачем указывать в общедоступном документе — остается только ключ от квартиры, где деньги лежат, приложить к паспорту, вообще будет полный порядок. Так что вполне может быть, что и эту информацию в будущем отменят. Тем более, что многие живут не там, где прописаны.

Но как же быть с энтузиастами полигамных отношений, которых опасаются наши дамы? Да, во время конфетно-букетного периода любителям новизны, может, и удастся скрыть свой семейный статус. Но зарегистрировать второй брак при действующем первом не получится — в ЗАГСе есть база данных, и тут же выяснится, что человек уже женат. Да и законная супруга может настоять (а они это умеют, когда захотят), чтобы ее муженек проставил в своем документе соответствующий штампик. Ссылки на Мишустина тут не прокатят — тем более, что в правительственном постановлении говорится не о запрете этих записей, а о том, что они вносятся по желанию. Ну а желание жены — для мужа закон.

МНЕНИЕ ПРОТИВ

Не будет штампа в паспорте – не будет семьи

Чего мелочиться? Может, тогда вообще все документы отменим? (подробнее)