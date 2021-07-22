Не будет штампа в паспорте – не будет семьи

Чего мелочиться? Может, тогда вообще все документы отменим? Фото: Shutterstock

В прошлом году в России было зарегистрировано 770 тысяч браков, а разводов – 560 тысяч. Это 72 процента! Никого из наших государственников, принимающих законы, подобная цифра не впечатляет, что ли? Неужели непонятно что это социальная катастрофа, которую еще больше усугубит отмена штампа в паспорте.

Кому этот штамп мешал? Да в основном тем, кто не хотел брать на себя ответственность за своих близких. А таковых сейчас немало. Неважно – мужчина или женщина. Отмена штампа очень на руку семейным и обремененным детьми ловеласам. Легче запудрить мозги простушке, представившись бездетным холостяком. Простушка уже не спросит: а покажи-ка паспорт. А если еще отменят в записях год рождения — вообще отлично!

Стало модно жить для себя. Даже в официальном браке. Не отвечать ни за супруга, ни за детей. Сошлись, пожили, разошлись… Никаких обязательств. Ну разве что имущество поделили и договорились об алиментах на детей. Всегда можно начать жизнь заново. Недавно слышали разговор, как молодящаяся дама лет 65-ти хвалилась знакомой, что выходит замуж в 6 раз и не собирается останавливаться в случае очередного неудачного брака. Нашла чем гордится…

Как ни крути, но штамп в паспорте был гарантией даже малейшей ответственности. Препятствовал хоть в какой-то степени хождениям налево.

А сейчас что будет? Штампа нет — считай, свободен. Гуляй, не хочу!

В стране демографический кризис. Государство платит своим гражданам за рождение второго и третьего ребенка. Но деньгами его не победить. Люди не рожают, не потому что жить тяжело, а потому что не хотят ответственности за семью.

К тому же в стране у нас пропадает немало детей. Представим ситуацию: семейная пара или один человек с ребенком селятся в отель. Администратор заглядывает в паспорта, там соответствующие записи, согласно которых данный ребенок, скорей всего, родной для семейной пары или отдельного родителя. Теперь записи не будет. Администрация отеля всякий раз, заподозрив, что ребенок краденый, потому как он верещит в номере, будет вынуждена вызывать полицию?

Та же ситуация на вокзалах, в аэропортах: в случае подозрения «ваш ли это ребенок?» уже не проверить по паспорту. Надо граждан везти куда-то и пробивать их личности. Но проще, конечно, махнуть рукой, чем возиться с выяснениями.

Так может и вовсе отменить паспорта в плане борьбы с бюрократией. Просто доверять людям на слово, чего уж там...