"Если доверия нет, от штампа оно не появится": россияне оценили отмену записи о браке в паспорте

Вопрос дня: Что для вас значит эта печать? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Новость об отмене обязательного штампа о браке в паспорте вызвала неожиданный ажиотаж. Например, переживают риэлторы - при покупке квартиры или дачи теперь гораздо сложнее проверить: действительно ли продавец одинок.

А что для вас значил штамп в паспорте о браке? Такой вопрос мы задали известным россиянам и экспертам.

Светлана ЖУРОВА, олимпийская чемпионка, депутат Госдумы:

- Это вопрос открытый. Все документы уже в электронном виде есть. И люди же и так все знают - и про супругов, и про детей. Мои сыновья, когда я паспорт меняла, туда записаны не были. И ведь штамп или его отсутствие ничего не меняет. Ну спрятал мужчина эту информацию в начале отношений - потом это все равно всплывет. Если доверия нет, от штампа оно не появится. Брак должен с позитива начинаться, а не с того, что кто-то скрывает что-то в прошлом.

Игорь ШАЙДУРОВ, эксперт по безопасности:

- Обязательно должны быть отметки и о браке, и о детях. Паспорт - главный документ, и там должно быть максимум информации о человеке.

Максим АЛЕКСЕЕВ, водитель:

- Слушайте, какая разница, есть штамп или нет? Мы вот живем с женой без штампов уже много лет, сын растет, все хорошо. И расставаться не собираемся! Тем более имущество делить, для чего, наверное, этот штамп и важен...

Элина ЖГУТОВА, Центр по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай»:

- Мы упустили момент, когда из паспорта ушла графа «национальность». Теперь - отметка о браке и детях. Вот в аргентинских паспортах исчезла отметка «пол». Мы к этому идем? Я отношусь отрицательно. Это шаг к разрушению института брака. И в части операций с имуществом это может создать проблемы.

Евгений ЧЕРНОУСОВ, полковник милиции в отставке:

- Я не понимаю, почему это отменили. Любое действие должно быть обоснованным. Нам что, Совет Европы это подсказал? Чем больше отметок в паспорте, тем удобнее сотруднику силовых структур работать. Посмотрел один документ - и многое понятно. А тут практической целесообразности не вижу. Законопослушному гражданину скрывать нечего. Когда государство вводило эти штампы и записи, это было продуманное мероприятие.

Игорь СЕРЕБРЯНЫЙ, сооснователь Межрегионального отцовского комитета:

- Чисто юридически это ни на что не влияет. Везде, где требуется доказывать, что ты в браке, нужно свидетельство о браке, а не печать в паспорте. И то же самое с детьми - свидетельство об их рождении надо показывать. Когда я менял старый паспорт, моего старшего ребенка вписали, у меня после этого родился младший, и он уже в мой паспорт не внесен. Я от этого никаких неудобств не испытываю. Положительно же это в том смысле, что людям на один поход в загс меньше, а кому-то клеить девушек легче станет...

Марина, читательница сайта KP.RU:

- Я паспорт меняла вместе с фамилией 20 лет назад, когда вышла замуж. Ни мне, ни мужу этот штамп не мешает, как и записи о детях.