В паспорте не будет штампа о браке: ждать ли покупателям жилья исков от обманутых жен

Новость вызвала неожиданный ажиотаж Фото: Shutterstock

В паспорте у россиян теперь не будет штампов о браке и о детях. Точнее сказать, они будут необязательными: кто очень хочет, тем поставят, а кто не просит — останется с чистыми страничками. Новость вызвала неожиданный ажиотаж: а как же теперь быть при сделках с недвижимостью? При продаже квартиры или дачи, купленной в браке, требуется нотариально заверенное согласие на такую сделку супруги/супруга продавца. И как же теперь проверить, а действительно ли продавец одинок? А ну как ушел от жены и хочет ее на улице оставить — а она потом в суд подаст, и будут проблемы у покупателя жилья? Или вдруг они сговорились: муж сейчас незаконно квартиру продаст, а потом жена иск выкатит — мол, меня обманули, возвращайте жилье назад.

-Проверить это действительно никак нельзя — практика выдачи справок о семейном положении у нас отсутствует. Но в последние годы очень сильно поменялась правоприменительная судебная практика. В исках о расторжении сделки в подобных ситуациях теперь суды, как правило, отказывают. Присуждают же, чтобы «обойденной» половине просто выплатили финансовую компенсацию — полагающуюся половину стоимости проданной квартиры. Покупатель жилья при этом никак не страдает, - рассказал «КП» член совета Гильдии риелторов Москвы Роман Вихлянцев. - То есть теоретически проблемы могут быть, но это не массовая история.

На самом деле, как говорят эксперты, нынешнее постановление правительства только узаконило уже сложившуюся практику: при обмене паспортов в последние годы штампы о семейном положении в новый паспорт нередко не переставляли.

-Случаи, когда люди этим благополучно пользовались при продаже квартиры, конечно, есть, - подтверждает Вихлянцев. - Как правило, просто чтобы ускорить сделку и сэкономить на походе к нотариусу. Поэтому очень важна именно судебная практика. Если она не способствует тому, что «дыры» в законодательстве могут использоваться для обмана, то не нужны и лишние штампики и документы.

С детьми — другая история. Больше всего проблем сейчас возникает, когда покупается квартира, купленная с использованием маткапитала. По закону, в этом случае детям обязательно должны быть выделены доли в собственности. Но родители, бывает, забывают это сделать или не делают в силу объективных причин. Например, жилье покупалось в новостройке по договору долевого строительства, стройка затянулась, тем временем родился еще один ребенок и возникла необходимость вновь улучшать жилищные условия - до того, как получилось оформить права собственности… Изучение штампов в паспорте в подобных ситуациях мало поможет. Надо досконально проверять, как и с использованием каких средств покупалась та квартира, которая продается, - и желательно, чтобы тут с проверкой помогал специалист.