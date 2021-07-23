"Слишком болезненно": неожиданный поворот в истории с избиением сына Стаса Пьеха

Стас Пьеха. Фото: Александр ГЛУЗ

Стас Пьеха отказался выставлять на всеобщее обозрение подробности скандала, в результате которого его семилетний сын Петя получил серьезные травмы. Певец слишком болезненно воспринял семейную драму. Он не хочет обесценивать масштаб ЧП.

"Мне предлагают федеральные телеканалы пойти рассказать историю избиения моего сына и его бабушки. Я считаю, что это обесценивание всего процесса. Тем более все идет на уровне Следственного комитета. Для меня это слишком личная история, слишком болезненная. Я не буду это выставлять на общественность", - заявил Стас Пьеха в блоге.

В фанатских пабликах решение музыканта назвали неожиданным. Не секрет, что в случае скандалов знаменитости стараются как можно больше выносить на публику ради поднятия популярности. Пиарятся даже за счет смерти самых близких людей. "Никогда Пьеха не искал славы за счет подробностей личной жизни. Первые год-два после рождения сына и вовсе шифровался, а когда информация просочилась в прессу, очень яростно опровергал, что стал отцом. За что и стал впоследствии по-человечески уважаем", - делятся мнением неравнодушные граждане.

В настоящее время сын артиста и его бывшей жены Наталии Горчаковой находится в клинике, где проходит очередное обследование. Семилетний Петя получил множественные травмы в результате агрессивного поведения супруги арбитра Владислава Безбородова.

На Ирину Безбородову заведено уголовное дело. "Я просто хочу, чтобы она понесла максимально возможное наказание, адекватное ее действиям в отношении ребенка и пожилой женщины, которых она избила. Согласно букве закона. Я сразу передал это дело профессионалам", - ранее отмечал Стас.

Его бывшая супруга тоже обратилась к поклонникам. "У нас с Петей были не самые простые дни. Подробности в интересах следствия разглашать не могу. спасибо за добрые слова и поддержку", - написала Наталия.

Напомним, мать троих детей Ирина Безбородова грубо отшвырнула Петю на землю после того, как тот проткнул надувной бассейн на ее участке в поселке Репино под Санкт-Петербургом. В результате мальчик ударился и получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы грудной клетки и бедра. В момент потасовки Ирина также успела нанести несколько ударов по голове бабушке Пети. При этом Безбородова уверяет, что и сама является жертвой. Приехавшей на место события полиции она заявила о сломанном позвоночнике. Мол, брат Горчаковой нанес ей удары во время склоки.

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