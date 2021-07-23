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Здоровье23 июля 2021 14:40

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, на каких курортах Крыма растет заболеваемость коронавирусом

Прививку от ковида сделали уже 35 миллионов россиян
Елена КРИВЯКИНАЕлена КРИВЯКИНА
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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Разгар туристического сезона в Крыму сопровождается ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по коронавирусу в пятницу.

Попова сейчас находится в рабочей поездке на полуострове.

По ее словам, из 27 муниципальных образований Крыма снижение заболеваемости произошло только в трех, включая Алушту. В 12 муниципальных образованиях идет рост заболеваемости. Среди них Ялта, Феодосия, Судак, а также Севастополь. Ограничения здесь по-прежнему усилены: не работают фуд-корты, закрыты игровые комнаты в торговых центрах, заведения общепита не обслуживают с 23 часов до 6 утра.

Что касается последствий наводнения в Крыму, то по словам Поповой, эпидемиологическая угроза исключена. Она отметила, что очистка территории была масштабная и своевременная.

Говоря в целом о ситуации с коронавирусом в России, Попова отметила, что «она не простая». Рост заболеваемости наблюдается в 57 регионах. Снижение темпов прироста заболеваемости, прежде всего, идет за счет Москвы и Московской области (в столице заболеваемость снизилась на треть).

- Не все регионы следуют рекомендациям главного санитарного врача, - отметил Михаил Мишустин и потребовал ужесточить контроль. Он также напомнил о необходимости наращивать объемы вакцинации.

Как рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко, первый компонент вакцины от коронавируса уже получили около 35 миллионов россиян.

- За неделю число вакцинированных увеличилось на 2 миллиона человек. Мы все ближе к формированию коллективного иммунитета, - порадовал Мурашко.

По его словам, самые высокие темпы вакцинации в Чечне, Тульской и Московской областях, а также в Москве. При этом Мурашко заверил, что все партии вакцин проходят проверку и не стоит сомневаться в их качестве.

- Активнее работайте с регионами и губернаторами, чтобы прививку было удобно сделать и не приходилось записываться за месяц, - поручил Минздраву Мишустин.

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