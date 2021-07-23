Вдова актёра Виктора Проскурина рассказала, почему Олег Меньшиков уволил ее мужа и Татьяну Догилеву

Проскурину палец в рот не клади. Откусит, мало не покажется Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На днях «КП» писала о скандале в московском театре им.Ермоловой – под сокращение попали двадцать актеров. Почти все они не заняты в текущем репертуаре, ничего не играют, но продолжают получать небольшую, но гарантированную зарплату. Руководство театра объяснило свое решение сложной экономической ситуацией: «в связи с оптимизацией кадров в пандемию коронавирусной инфекции». Многие вспомнили, что похожая ситуация случилась 9 лет назад.

Татьяну Догилеву и Виктора Проскурина Меньшиков уволил сразу же после своего прихода в театр им.Ермоловой в качестве худрука. А ведь Догилева была подругой его веселой молодости, вместе они снимались в "Покровских воротах", вместе играли на сцене того же Ермоловского театра. Был замечательный спектакль «Спортивные сцены 1981 года», на который ломилась вся Москва. В этом спектакле режиссера Валерия Фокина, помимо Догилевой и Меньшикова, играли Татьяна Доронина и Виктор Павлов. Билетов было не достать. А потом - прошла любовь, завяли помидоры.

Татьяна Догилева. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

После увольнения Догилева страшно возмущалась, протестовала, раздавала интервью. Но толку-то…

- Тогда Витю и Догилеву уволили за то, что они - штатные артисты - получали зарплату, но спектакли не играли, - рассказала нам вдова Виктора Проскурина Ирина Хонда. - Меньшиков стал худруком. И буквально через три дня Вите предложили написать заявление по собственному. Помню: директор театра вызвал Витю в кабинет и сказал: Олег Меньшиков считает, что это неприлично получать зарплату и при этом не играть спектакли. Витя в то время действительно ничего не играл. Он написал заявление. Многие тогда задавали вопросы, почему да как. Догилева охотно общалась с прессой. Витя молчал. Еще до этой истории у него, по-моему, был какой-то конфликт с Меньшиковым, возможно, на съемках… Детали не помню.

Но думаю, истинная причина - в другом. И Татьяна Догилева, и Витя были способны нарушить зону комфорта Олега Меньшикова. Стать некой оппозицией, живым нервом в коллективе. Догилева – с острым языком, Проскурину тоже палец в рот не клади. Откусит, мало не покажется.

Вот Меньшиков и убрал "перец" из борща. Правда блюдо после этого сдало пресным и невкусным. Как руководитель театра он поступил недальновидно. Он выгнал двух известных, хороших, популярных артистов – и это глупо. Но зато, как ему казалось, облегчил себе жизнь. Хотя вместе с Витей и Татьяной Догилевой они могли бы выпустить прекрасные спектакли. Но люди часто делают выбор в пользу личного комфорта и спокойствия, а не интересов дела.