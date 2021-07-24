Губернатор Забайкалья Александр Осипов: Надеемся, в ближайшее время мост будет восстановлен, и Транссиб заработает

Чрезвычайную ситуацию в Забайкалье мы обсудили с руководителем региона Александром Осиповым Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент Владимир Путин в пятницу, 23 июля, на совещании с постоянными членами Совбеза назвал сроки восстановления веток Транссибирской магистрали, движение по которым было ограничено из-за обрушения железнодорожного моста в Забайкальском крае.

- Только что мне и министр по чрезвычайным ситуациям докладывал, и руководитель РЖД, - сказал глава государства, - что планируется восстановить первую ветку в течение 2–2,5 суток, а вторую - где-то в течение пяти суток. Я прошу всех коллег иметь это в виду.

Путин напомнил, что из-за «мощных, аномальных» дождей грунт размыло и мост рухнул. Были остановлены десятки поездов, в том числе грузовые составы, следующие в восточном и западном направлении.

- Жизнеобеспечение соответствующих регионов должно быть, безусловно, обеспечено, - подчеркнул президент. - Имею в виду и продовольственные группы товаров, и все, что необходимо для жизнедеятельности предприятий, городского хозяйства, коммунальных служб.

Чрезвычайную ситуацию в Забайкалье в субботу, 24 июля, мы обсудили с руководителем региона Александром Осиповым.

- ...Александр Михайлович, переживаю, как всегда, за Забайкалье. (Все-таки прожил там пять лет.) Как у вас дела с мостом на Транссибе?

- Спасибо, Александр. Все достаточно напряженно, но при этом активно работают РЖД и силы МЧС. Мы ожидаем, что в ближайшее время будет восстановлено транспортное сообщение, хотя это непростые очень технические и аварийно-восстановительные работы.

- Вы укладываетесь в сроки, которые назывались на совещании у президента?

- Сейчас делается все для того, чтобы именно в эти сроки восстановить транспортное сообщение по Транссибу.

- ЧП когда произошло?

- В пятницу, 23-го, смыло этот мост. Ситуация на контроле у президента, и, как всегда в таких случаях, все работы проводятся слаженно и четко. Уровень ответственности - высочайший. Вообще, внимание Владимира Владимировича к Забайкальскому краю и к этой ситуации с мостом на Транссибе очень сейчас важны и для нас чрезвычайно полезны.

- Скажите, пожалуйста, это в каком месте произошло? Я же знаю хорошо забайкальский Транссиб.

- Это - Сретенский район, перегон Куэнга – Укурей.

- Вы сами, я так понял, там уже побывали, да? На месте.

- У нас затопление сейчас в 22 районах. В трех - очень серьезные подъемы воды, там более 4 тысяч домов пострадало. И уже под 9 тысяч человек эвакуированных.

Я ожидаю, что будет гораздо больше. Очень много транспортных объектов пострадало.

В целом по краю уже почти 100 мостов смыло и разрушено. Вчера напряженная ситуация была в городе Шилке, там несколько мостов подтоплено, к сожалению, один из них смыло. Два подмыло очень сильно. Поэтому такая непростая ситуация.

- Но жертв, как я понимаю, слава Богу, нет.

- Слава Богу, жертв нет Мы - вместе с МЧС, местными властями - постоянно уведомляем людей о возможных подтоплениях, о том, что это неминуемо... Вот - временные пункты размещения, эвакуируйтесь сейчас туда. Люди, к сожалению, не эвакуируются. Даже немобильных родственников с какими-то заболеваниями не перевозят. Потом поднимается вода и начинается спасательная операция. И вот приходится МЧС, местным властям, дружинам этих людей на лодках, на тяжелой технике перевозить.

- Я понимаю, вы хотите через «Комсомолку», сейчас у всех соцсети практически есть, обратиться к забайкальцам, чтобы они прислушались к местным властям и к МЧС. Правильно?

- Да. Обязательно. И чтобы сейчас думали, все-таки, не столько об имуществе, сколько о своем здоровье и о своей жизни. О жизни и здоровье своих родных и близких.

- Конечно...

- Мы организовываем патрулирование. Работают посты МВД, МЧС. Никакого мародерства не будет и не было допущено. Но сидеть вот потом в ледяной воде по полночи, ночь, - что хорошего? Нельзя до этого доводить.

- Мы обязательно эти ваши слова опубликуем, потому что нас читают и в соцсетях…

- Спасибо большое.

- Еще такой вопрос. Там же - на железнодорожных путях - застряли поезда - в том числе, и пассажирские. Как это все регулируется?

- Сейчас, да, РЖД везде расставляет составы на полустанках, на определённых участках. Поезда задерживают по всей протяженности Транссиба. Разумеется, это четко управляемый процесс, чтобы не создать никаких заторов. И - после восстановления движения максимально быстро все эти составы отправят по пунктам назначения.

- То есть, о пассажирах, которые оказались в такой непростой ситуации, застряли в пути, железная дорога заботится.

- Конечно... По поводу тех, кто находится в пассажирских составах, там все вопросы решены.

- Скажите, как на этом фоне пандемия у вас развивается?

- У нас сейчас идет относительное снижение заболеваемости. Оно не очень большое, но от пиков мы отступили уже, что меня радует. И я очень благодарен вице-премьеру Татьяне Алексеевне Голиковой, министру здравоохранения Михаилу Альбертовичу Мурашко, что они нас подкрепили вакциной. Ведь длительное время были основательные перебои с поставкой вакцины, сейчас перебоев нет.

Мы ожидаем, что и график вакцинирования будет соблюдаться, потому что в очереди большое количество народу записано на прививку.

Вот мы надеемся, что сейчас провакцинируем людей, и это поможет нам преодолеть эту третью волну коронавируса.

- Ну, что? Будем молиться и будем надеяться, что все образуется, а вы держитесь.

- Спасибо большое.

- И чтобы в ближайшие часы все наладилось. Удачи!

- Спасибо! Взаимно. Пока.