Европа отказалась дать Литве деньги на строительство забора от Белоруссии

На днях на литовско-белорусской границе появилась колючая проволока Фото: REUTERS

По европейской солидарности прибалтийских республик нанесен новый мощный удар. И сделали это не какие-то Петров и Боширов, не зловредные российские хакеры и даже не Кремль, а представитель Еврокомиссии. ЕК отказала Литве в финансировании строительства забора на литовско-белорусской границе, и теперь Вильнюсу придется возводить эту «стену Яценюка №2» за свой счет.

Напомним, президент Белоруссии пообещал Литве «веселую жизнь» после того, как Вильнюс присоединился к новым секторальным санкциям ЕС в отношении Минска. В конце мая Лукашенко, выступая в парламенте, пообещал западным соседям: Мы остановили наркотики и мигрантов – теперь будете сами их есть и ловить». Есть, понятное дело, наркотики, а ловить - мигрантов. А не наоборот. А чуть позже МИД белоруссии заявил, что приостанавливает действие соглашения о реадмиссии, подразумевавшее, что Белоруссия принимает назад людей, которые с ее территории нелегально проникают в страны ЕС. Объяснение этого простое и логичное – после введения санкций у Минска на это нет ни денег, ни сил.

И тут Литва, которая еще недавно гордилась, что галантерейщик выступает в унисон с кардиналом, внезапно поняла, что она влипла по самое не балуйся. После того, как оказалось, что слова Лукашенко не просто слова, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что с 1-го июня «на восточной границе Евросоюза были задержаны 1044 нелегальных мигранта», в то время, как за весь прошлый год таковых насчитывалось всего 81. Дело дошло до того, что 2-го июля власти Литвы ввели в республике режим ЧС. А лучшие умы страны были употреблены на поиски решения этой проблемы.

Интеллектуальные усилия лучших умов республики не прошли даром. Было принято решение по примеру украинцев возвести на литовско-белорусской границе «непреодолимый» забор. Как это предложил в бытность свою премьером Незалежной Арсений Яценюк, продавив проект «Европейского вала». Правда, «непреодолимый вал» на украино-российской границе превратился в итоге в дачный забор из сетки рабицы, которую постоянно растаскивают для своих участков местные жители, и даже в таком виде не был доведен до конца, ограничившись данной фортификацией на протяженности всего каких-то 400 километров. Зато Арсений получил средства для безбедной жизни на вилле в курортном районе США.

Пример соседней ничему литовцев не научил. Тем более, что Вильнюс уже реализовал некое подобие такого проекта, построив в 2018 году двухметровый забор на протяжении российского участка своей границы с Калининградской областью. Строительство забора на расстоянии 45 километров обошлось республике в 1,3 млн евро.

- Мы построим дополнительный физический барьер, который разделит Литву и Белоруссию, и это станет явным знаком и определенным сдерживающим фактором для тех, кто организует поток нелегальных мигрантов, - пафосно пообещала Шимоните. И литовский кабинет министров даже выделил на эти цели 4,8 млн евро. Но тут случилась финансовая неувязочка. Если на 45 км потребовалось 1,3 млн евро, то 4,8 млн евро хватит километров эдак на 135-140. С учетом подорожания стройматериалов, может, даже и на меньшую протяженность. А длина белорусско-литовской границы почти 679 км. И откуда брать деньги на остальные 540 километров?

Логично было бы попросить у Европы. Ведь, по литовской логике это же восточная граница ЕС, как выразилась премьер-министр. Но Европа не вдохновилась перспективой финансировать проект.

- ЕК не финансирует заборы, - заявил официальный представитель пресс-службы Еврокомиссии. - Наше финансирование направлено на интегрированные решения по управлению границами, которые гарантируют, что незаконные пересечения не останутся незамеченными и которые связаны с эффективным и быстрым управлением миграцией и системой предоставления убежища.

Вот так вот. Европейские ценности совместные, гей-парады там и прочее гендерное разнообразие, совместные заявления и общие санкции, а как до дела, то табачок-то врозь, оказывается. Это как же совместно будут противостоять «российской агрессии», о которой твердят, стирая языки до мозолей, если даже забор приходится строит в одиночку. А сколько пренебрежения: «Мы не финансируем заборы!» Правы были эстонцы, которые для сдерживания «российской агрессии» установили на погранпереходе «лежачего полицейского» за свой счет, не обращаясь к Евросоюзу. Теперь русские танки не смогут быстро вторгнуться в Эстонию. А обратились бы в ЕС за финансированием, республика бы до сих пор оставалась беззащитной.

И, главное, невозможно даже использовать блестящий опыт Яценюка. Не тот бюджет. Какие-то миллионы. А Сеня вряд ли встанет с пляжа ради чего-то менее миллиарда.

Литва остается беззащитной перед «гибридной агрессией», которую осуществляет Белоруссия ближневосточными мигрантами. И не может ничего предпринять – ни забор построить, ни санкции отменить. А с другой стороны – кого останавливали эти заборы? Между Мексикой и США уж какой высоченный забор выстроен, а нелегалы в Штаты бегут и бегут.

Потому что не заборы надо строить, а канавы копать надо. Канавы! Оно и дешевле выйдет. И про канавы в Еврокомиссии ничего не говорили. Смотришь, на канаву могут и деньги найти.

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