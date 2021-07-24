"Сватов" на Украине деукраинизировали

"Сваты" на украинском языке не понравились украинской аудитории. Фото: кадр из фильма.

На нынешней Украине любят делать всякое де- Десоветизацию провели, декоммунизацию возвели в закон, дерусифицируются сейчас со страшной силой по указам государственной власти, но не во всем получается.

Бывший замглавного редактора газеты "Московский комсомолец", Айдер Муждабаев, сбежавший на Украину, где и окончательно расцвел в махрового русофоба, высказался недавно, что украинское общество меняется к лучшему в вопросе использования русского языка.

- Все больше людей говорят на украинском. Украинцы любят свою страну и готовы ее защищать, - поделился Муждабаев откровением в интервью журналу "Страна". Дальше у Айдера обычный бред про то, что Россия готовится проводить атомные бомбардировки Незалежной, и перед их лицом надо сплотиться и выстоять, глядя на ядерный гриб с мовой в устах, чтобы победить и разрушить Москву.

Но не все так гладко, как хотели бы видеть Айдер сотоварищи и прочие радикалы. Что доказал, например, переход телеканалов Незалежной на мову после вступления в силу закона о языке. Так, например, один из крупнейших украинских телеканалов "1 + 1", транслирующий популярный сериал "Сваты" студии "95 квартал", попытался переложить его с оригинального русского языка на мову. Дело ограничилось всего лишь одной серией, поскольку итог оказался очень печальным для украинизаторов.

Возмущенные телезрители забросали канал письмами с выражениями от просто непарламентских до по-настоящему нецензурных.

- Единственный сериал, ради которого я включала телевизор. Мои знакомые давно смотрят российские каналы через смарт-ТВ. Мало того, что вообще нечего смотреть на украинских каналах, так вы еще и умудрились единственный сериал, ради которого ранее объединялась вся страна… Зачем его переводить? Он потерял свою аутентичность! Стал пресный и неинтересный.

- Перевод ужасный, из-за него потерялся колорит сериала. «Сваты» – это ужас, Пропала изюминка и колорит, видно, что делалось наспех.

Рейтинг телеканала и сериала в мовном варианте в одночасье рухнул в такую пропасть, что следующую серию руководство канала, наплевав на требования "мовности" выпустило в эфир уже на русском.

- Компания приняла решение постепенно переходить на украинский язык в фильмах и сериалах. В дальнейшем такие продукты будут транслироваться на языке оригинала в рамках действующего законодательства, извиняющимся тоном пролепетали представители "1+1 media". - Это решение не в последнюю очередь обусловлено негативной реакцией на дублированный продукт со стороны большой части наших зрителей, которые исторически привыкли к просмотру любимых фильмов и сериалов именно в том виде и с тем колоритом, с которым продукт был создан изначально.

Эффект был ожидаемым. Сравнимым с тем, как будто в деревенский сортир в летнюю жару закинули пачку дрожжей и закрыли на некоторое время наглухо. Одни депутаты-националисты пригрозили ответ на такой "хамский вызов каждому украинцу". Другие обвинили во всем происходящим непосредственно Зеленского.

- Почему рядовым украинцам нельзя, а близким к Зеленскому можно? – риторически вопросил депутат Верховной рады 9-го созыва Антон Поляков. Не удосужившись подумать, почему рядовых украинцев за маленькие преступления судят, а украинских же радикальных нациков за убийства оправдывают и отпускают. А ведь это все звенья одной цепи.

И лишь украинские домохозяйки стали хот немного счастливее. Потому что они усаживаются перед телевизором и смотрят свой любимый сериал. И на русском языке.

Может, еще и "Квартал" вернется к своим концертам на русском? Или это будет уже слишком, Владимир Александрович?