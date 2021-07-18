Зеленский породил "Квартал 95", он его и убьет

«Квартал 95» и до того, случалось, ставил миниатюры и репризы на украинском. Но как-то так получалось, что вся потеха в этих выступлениях сводилась, по сути, к сарказму по отношению к самой державной мове

Темные, ой темные наступают времена на Украине для любимого детища Зеленского, рожденного им и выпестованного на деньги Коломойского творческого коллектива «Квартала 95». Вступление в силу новых норм закона о государственном языке Незалежной, принятого по инициативе бывшего руководителя «Квартала 95», привело к том, что с 16 июля все концерты на Украине, все шоу-программы, культурные и развлекательные мероприятия должны проходить исключительно на державной мове. И шо ж теперь робыты бедным комикам? Воны же все не могут пойти в президенты, чтобы хоть изредка балакать на языке «страны-агрессора» – место одно, и оно уже занято. Теперь только державной мовой.

Нет, «Квартал 95» и до того, случалось, ставил миниатюры и репризы на украинском. Но как-то так получалось, что вся потеха в этих выступлениях сводилась, по сути, к сарказму и иронии по отношению к самой державной мове. Как, например, в миниатюре про посещение украинским патриотом украинского патриотического борделя «Шмарочос». Где зал ржал от самих попыток общения на державной и новых слов, значение которых было не всегда понятно. И выглядело это все просто глупо, поскольку эти слова изобретались артистами как бы на ходу и требовали расшифровки другими словами из того же мовного новояза.

Еще раз, юмор был не в диалогах, не в разыгрываемых ситуациях, а в употребляемой лексике. Потому в «Квартале» зрителей и не перегружали, вставляя в весь концерт лишь одну-две репризы на украинском. А теперь все. Юмор кончился, осталась лишь мова. Нет, это тоже будет смешно, но не весь же спектакль. Правда, руководство коллектива, с одной стороны, уже заверило всю публику в своей лояльности, а с другой – попыталось оставить себе маленькую лазейку.

- ООО «Квартал 95» в своей деятельности всегда соблюдает все требования действующего законодательства Украины. 16 июля вступают в силу новые нормы Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». С сегодняшнего дня, 16 июля, сопровождение (конферанс) всех концертов «Вечернего Квартала» осуществляется на государственном языке, говорится в выпущенном коллективом пресс-релизе и оговаривается, что «русский язык останется в выступлениях «Квартала 95» для песен и фонограмм, а также в случаях, когда это «оправдано творческим замыслом».

Это что за полумеры? Что за творческий замысел? Фарион на них нет. Или Ницой. Пока нет, но обязательно будут. И спивать будут на соловьиной, а не на мове. Под их дирижерскую палочку, которая, если что, быстро превратится в розгу.

Звезда «Квартала», признаемся, и без того сильно раздутая, вскоре бесславно погаснет. Не спорю, у них были хорошие номера, с каждым годом, правда, все меньше, но таков, наверное, удел большинства в сфере шоу-бизнеса. Но новое законодательство добьет «Квартал» окончательно. Украиноязычными они вряд ли будут интересны даже своей украинской публике, не говоря об остальных. От них останутся лишь ролики в интернете.

Все по Гоголю. Зеленский «Квартал» в свое время породил, он его и убил. Державномовник. Как сказал кто-то, причем, на самой Украине: «При президенте-кондитере жизнь была несладкой, при клоуне она стала еще и не смешной».