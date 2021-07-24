Логика потеряна: Почему "Нафтогаз" отверг предложение "Газпрома" о закупках российского газа

Глава украинской госкомпании Юрий Витренко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Транзит российского газа через Украину действительно может прекратиться, но не вследствие злых козней Москвы, а по совершенно независящим от России и "Газпрома" обстоятельствам. На Украине с каждым днем все меньше людей, с которыми не просто можно вести переговоры, а и даже тех, кто слышат то, что сказано, а не уходят с головой в бредни собственных домыслов поврежденного разума. Вот, например, глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко (его, кстати, Зеленский назначил недавно на этот пост вместо Андрея Коболева, креатуры Вашингтона) отреагировал, как он думает на слова главы "Газпрома" Алексея Миллера.

- Вопросы новых объемов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. Для объемов новых закупок российского газа по украинскому маршруту суммарно выше текущих транзитных обязательств Газпром готов даже увеличить объемы транзита через Украину, - объяснил позицию компании глава правления российского концерна Алексей Миллер.

И что же ему ответил Витренко? Витренко заявил, что предложения российской компании по сохранению транзита через Украину в обмен на невыгодные закупки российского газа для Киева неприемлемы.

- Во-первых, заявление Алексея Миллера можно совместить с предыдущими заявлениями Путина, фактически в том, что они хотят, чтобы Украина напрямую договаривалась с Россией. Но эти договоренности ... включали бы и импорт российского газа. И так всегда было, что россияне настаивали, чтобы мы покупали много российского газа по цене, которая значительно выше рыночной, - ответил Миллеру Витренко в эфире телеканала "Украина 24".

Найдите, пожалуйста, в словах Миллера хоть одно словосочетание о закупках российского газа Украиной! Не нашли? Я тоже. Потому что их там нет. Там есть слова о том, что в случае увеличения закупок конечными потребителями (в Европе, судя по всему), объем транзита через Украину может быть увеличен. Найдите хоть одно высказывание Путина о необходимости покупки российского газа Украиной! Могу вам сразу сказать, что тоже не найдете. Единственное, что президент России говорил на этот счет, так это, что транзит – это предмет коммерческих договоренностей компаний, а не государств. И если будет достигнуто взаимоприемлемое соглашение на условиях, которые устраивают обе стороны, то почему бы и нет. Но Витренко живет в мире своих фантазий. Он кричит: "Волки, волки!" – по любому поводу, а если такового нет, то он их и создает.

Относительно "цены выше рыночной", то невозможно понять, как, покупая газ, тот же российский, но прошедший через посредников Украина якобы экономит. Посреднику ведь тоже свой гешефт положен. Витренко не хочет говорить, что Киев давно перевел этот вопрос из плоскости здравого смысла и экономики в политику. Но в случае прекращения транзита на Украине уже всерьез заговорили специалисты о том, что ГТС надо перестроить, чтобы организовать реальный реверс того же российского газа, но из Европы. Фактически признав тем самым, что сейчас на самом деле Украина лишь отбирает газ из трубы, оплачивая забранный объем европейским посредникам.

Если же не ограничиться уже приведенной цитатой Витренко, а посмотреть все, что он наговорил в телеэфире, то картина становится еще печальнее.

- Следствием всего этого было то, что мы в среднем платили на $5 млрд больше за российский газ, чем мы получали за транзит, - заявил этот начальник. - Вот такое продление транзита, когда Украина ещё должна доплачивать России, нам не нужно. Какие-то договоренности, которые приводят к тому, что деньги из Украины идут в Россию, нам не нужны

Понимаете? Он сравнивает теплое с мягким и не заморачивается по этому поводу. Если бы он сказал, что Украина платила России за газ на 5 миллиардов долларов больше, чем в случае, если бы покупала его в Европе, в этом просматривалась бы хоть какая-то логика, пусть это и было бы чистейшим враньем. Но он сравнил оплату за объемы получаемого газа с оплатой за транзит газа через территорию Украины! Это все равно, что сравнивать стоимость автомобиля с ценой заправки топливного бака или поездкой на такси. Я уж не говорю о том, что Россия все равно получает деньги за этот газ, пусть не от Украины, а от выбранных Киевом посредников. И что в результате из Незалежной денег уходит гораздо больше, чем если бы такая торговля осуществлялась напрямую.

Кстати, если бы у господина Витренко память была чуть лучше, чем у аквариумной рыбки, он бы вспомнил, что Украина раньше получила газ от России бартером за транзит. Но Киеву захотелось денег. Живых. В свободно конвертируемой валюте. И это Украина потребовала оплачивать транзит деньгами. А потом, как это ей свойственно, сильно удивилась, что Россия стала ей продавать газ тоже за деньги. "А нас-то за що?" – чуть ли не в первый раз в украино-российских отношениях изумились тогда в Киеве.

Витренко, если постараться, еще можно что-то попытаться разъяснить. Положить перед ним таблицу умножения, палочки для счета. Например, как для первоклашек, объяснить на зайчиках, мишках, котиках. Или с помощью санитаров.

Но кто будет рулить на Украине тем же "Нафтогазом" году в 2024-м, подумать уже страшно. Если украинское руководство от государства до госкомпаний деградирует на глазах, то тем, кто придет на смену Витренко, ничего объяснить, может статься, будет уже невозможно. Во всяком случае, я бы в этом вопросе излишний оптимизм не проявлял бы.