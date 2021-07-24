Анастасия Волочкова впервые рассказала о своей болезни

Анастасия Волочкова на роскошной вилле принимает солнечные ванны и демонстрирует свои микро бикини. Фото: Instagram.com

Анастасия Волочкова на днях отправилась на отдых. На этот раз балерина улетела в солнечную Грецию. Она поселилась на роскошной вилле, принимает солнечные ванны, купается и демонстрирует свои многочисленные микро бикини.

Поклонники с упоением следят за жизнью Анастасии Волочковой, восхищаясь ее идеальной фигурой и пышным бюстом. Злопыхатели, впрочем, не дремлют. Особо завистливые пытаются побольнее уколоть блондинку, заявляя на голубом глазу, что ее богатое декольте - результат трудов пластических хирургов.

Однако Анастасия, устав от пересудов, в недавнем интервью раскрыла правду о своей груди. Волочкова заверила, что никакого силикона у нее нигде нет. При этом огорошила признанием о болезни.

"У меня при очень неприятных и драматических обстоятельствах произошел гормональный сбой, и так все получилось, что грудь выросла. Многие не верят, что это не плоды хирургов пластических, а от Бога", - заявила она в YouTube-шоу "Легенда" на RTVI.

Стоит отметить, что в начале заболевания никаких симптомов, кроме недомогания, нет. Раздражительность, внезапное увеличение веса, усталость многие списывают на стресс. Потому, как правило, распознать истинную причину гормонального сбоя не так-то легко и под силу только специалистам. При своевременно начатом лечении эти проявления исчезают. Однако если время упустить, то возможны весьма серьезные последствия. Среди осложнений гормонального сбоя называют остеопороз, сахарный диабет и даже онкологические заболевания.