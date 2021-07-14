Анастасия Волочкова публично унизила Игоря Вдовина, который женился на красавице-ведущей

Балерина Анастасия Волочкова. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Анастасия Волочкова после разрыва с миллионером Игорем Вдовиным не смогла сохранить с ним хорошие отношения. Дочери бывших влюбленных уже 15 лет, но урегулировать давний затяжной конфликт звезда сцены и бизнесмен не смогли. Балерина сильно обижена на бывшего избранника. По ее словам, когда-то он взял у нее в долг большую сумму денег, но так и не удосужился вернуть.

Анастасия Волочкова часто негативно отзывается о бывшем избраннике Игоре Вдовине. По мнению экс-примы Большого театра, миллионер сумел прославиться исключительно благодаря ей. Сам бизнесмен, к слову, никак не реагирует на выпады артистки. Тем более сейчас ему не до склок с балериной - он счастливо женат на красавице-ведущей Елене Николаевой.

"Я за этим человеком не была замужем, у нас даже соответствующего штампа в паспорте нет. Мне просто хотелось шоу из свадьбы сделать. Я себе могу позволить все - шута горохового, альфонса, олигарха. Теперь у Игоря Вдовина на всю жизнь погоняло «бывший муж Анастасии Волочковой»", - заявила 45-летняя знаменитость в эфире YouTube-шоу Джемала Махмудова "Доктор Стиль".

Своего бывшего она называет "чуваком" и "альфонсом". "До меня у этого чувака были жены, после меня - девушки. Но его погоняло так и останется с ним. Игорь - никто и ничто, и звать его никак. Этот альфонс является отцом моей дочери. Это единственное, что меня связывает с этим человеком", - добавила прославленная артистка.

О свадьбе Игоря она и слышать не хочет. "Свадьба альфонса - совет да любовь! Это очередное празднование, включая нашу с ним роскошную свадьбу, организованное на отнятые у меня обманным путем 13 лет назад деньги. Три миллиона долларов, на которые он живет и содержит все свои семьи", - не раз говорила "королева шпагата".