Лиза Арзамасова показала округлившийся животик, а Илья Авербух готовится поставить Кавказ на коньки

Лиза Арзамасова появилась на фестивале в просторном белом платье и изящной соломенной шляпке Фото: Инга БРУДЕР

Эта пара выделялась из множества звезд своей нежностью друг к другу. Они постоянно держались за руки, обнимались и даже обменивались поцелуями. Видно, что в семье царит настоящая идиллия.

Лиза появилась на фестивале в просторном белом платье и изящной соломенной шляпке. Окружающие как один отметили, что Арзамасовой очень идет беременность: всегда красивая Лиза буквально светится счастьем. Сейчас Лиза находится в декретном отпуске. Она сделала перерыв в съемках и спектаклях, но уже осенью планирует вернуться к работе. Ждать появления на свет малыша осталось совсем немного!

Окружающие как один отметили, что Арзамасовой очень идет беременность Фото: Инга БРУДЕР

На вопрос, кого же ждет счастливая пара и какое имя припасли ребенку, Лиза ответила, что это пока секрет. Но в актерской тусовке уверены: у Ильи и Лизы будет мальчик. Мол, Лиза похорошела, а это верный признак!

В курортные Ессентуки Лиза и Илья приехали не только для того, чтобы пройтись по красной дорожке фестиваля «Хрустальный источникЪ». Илья Авербух на днях покажет на Северном Кавказе свое ледовое шоу «Щелкунчик». Для этого, а точнее не только для этого, в Ессентуках построили каток. Главное - на этом катке юные ессентучане теперь смогут осваивать столь популярное ныне фигурное катание. В школу, обучение в которой пока бесплатное, записалась уже тысяча ребят! Кажется, такого ажиотажа не ожидал никто!

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