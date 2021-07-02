Варнава, Арзамасова, Старшенбаум играют в театре без актерского образования: Не только Бузова умеет зарабатывать в спектаклях

Екатерина Варнава Фото: Михаил ФРОЛОВ

Недавно вся страна ругала выпускницу географического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Ольгу Бузову за то, что она согласилась выйти на сцену МХАТ им. Горького. Бузова сыграла вполне себе прилично. Есть в столичных театрах и другие спектакли, где блистают на сцене звезды без актерского образования. Присмотрелись к самым известным звездным и раскрученным фамилиям.

Екатерина Варнава

Образование: Московский институт стали и сплавов, юрист.

Карьера Варнавы началась в КВН, продолжилась в «Comedy Woman» - яркий образ секс-символа шоу сделал Екатерину востребованной артисткой. Варнава стала сниматься в кино, вести телепередачи, многочисленные «заказники» и прочие мероприятия. На ТВ Катя что только не вела: «Битву хоров», «Танцуй!», «Песни», «Секрет», «Бой с герлс».

А режиссер Александр Молочников был сражен смелыми танцами Кати в клипе Филиппа Киркорова «Романы». Но это уже после того, как влюбился в Варнаву, с которой вместе участвовал в шоу «Танцы со звездами» весной 2020-го.

Константин Богомолов еще до этого рекомендовал Молочникову присмотреться к актрисе Варнаве. Все сложилось уже после любовной истории. В минувшем театральном сезоне Варнава в Театре на Бронной сыграла в двух спектаклях «Бульба. Пир» (режиссер Александр Молочников) «Бэтмен против Брежнева» (режиссер Саша Денисова). До этого Екатерина уже была занята в нескольких антрепризных спектаклях.

Варнава шутила в Comedy Club: «Сначала он узнал меня как женщину, а потом я получила роль собаки!» Молочников ответил: «И Катя прекрасно исполняет эту роль!» Артистка Варнава и правда талантливая. Сама же Екатерина новой жизнью довольна: «Театр это не то, чтобы мое хобби - а просто другой мир. Не жалею ни секунды, что меня кинули в такие испытания». 36-летняя Варнава мечтает о собственном шоу на ТВ. Съемками на телевидении и в рекламе, ведением корпоративных мероприятий артистка зарабатывает на жизнь. А театр – это для развития, для души, для покорения новых творческих высот.

Елизавета Арзамасова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Елизавета Арзамасова

Образование: Гуманитарный институт телевидения и радиовещания, продюсер.

26-летняя Арзамасова сейчас играет главные роли сразу в нескольких спектаклях: во МХАТ им. Горького в постановке «Нюрнбергский вальс», в Театре наций в спектакле «Зимние заметки о летних впечатлениях». Также в театральном графике Елизаветы еще несколько антрепризных спектаклей. Кроме того, после сериала «Папины дочки» она снялась более чем в двадцати фильмах и сериалах. Еще школьницей Лизы играла на сцене Театра имени Вахтангова и в МХТ им. Чехова в спектакле Кирилла Серебренникова «Человек – подушка».

Теперь Арзамасова рассуждает об отсутствии образования: «Жизнь идет вперед, есть разные пути прихода в профессию. У меня через опыт, наблюдения. Всегда входя в новую работу, чувствую двойную ответственность – не подвести коллег. Я заговорила об этом не потому, что меня это тревожит. Это накладывает на меня ответственность. Понимаю, что мне придется работать может быть в три раза больше, потому что не хочется чтобы кто-то вспомнил, что у меня этого актерского образования нет. Я адекватно себя оцениваю, понимаю, что возможно на актерском факультете меня научили бы каким-то техническим моментам, научили «птичьему языку» которым я не владею, который возможно давал бы мне возможность дойти более коротким путем до чего-либо. В этом плане я благодарна каждому своем режиссеру, партнеру, за снисходительное отношения и желание быть в связке, работать».

Теперь осталось мало режиссеров, для которых актерское образование важно. У Елизаветы к моменту окончания школы был опыт, которого нет у большинства абитуриентов. Но это не учитывалось при поступлении. Этого актриса Арзамасова не скажет, но она выбрала вуз, в который было легко поступить. В то время, как конкурс в театральные вузы огромный, а учеба там потребовала бы отрыва от активной карьеры.

Мария Шукшина Фото: Борис КУДРЯВОВ

Мария Шукшина

Образование: Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени М. Тореза, переводчик

Сейчас 54-летняя Мария Шукшина много снимается в кино, занята в театральной постановке «Калина Красная» (Театр Русская песня). Старшая дочь режиссера, писателя и актера Василия Шукшина и актрисы Лидии Федоссеевой-Шукшиной не стремилась стать артисткой. Шукшина рассуждала так: «Актерская профессия меня совершенно не интересовала. Я - девушка прагматичная и хотела быть уверена в том, что всегда заработаю на кусок хлеба. И пошла в иняз, после института меня распределили переводчиком в брокерскую компанию, где я чудесно себя чувствовала. Наверное бы, там и работала по сей день, если бы не случай…»

В 1995-м году Мария Шукшину позвали сниматься в фильме «Американская дочь», а съемки были в Сан-Франциско. Маша согласилась, так как хотела побывать в Америке: «Помню, подумала: «Когда еще такая представится возможность?» Невероятно благодарна режиссеру фильма Карену Шахназарову за его понимание». После этого фильма к Марии пришла узнаваемость и популярность, а также понимая, что можно зарабатывать больше и интереснее, чем переводчиком.

Агния Дитковските Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Агния Дитковските

Образование: отсутствует

33-летния Агния сейчас занята сразу в нескольких театральных постановках: XX век. Бал (МХТ им. Чехова), «Стакан воды или заговор по-английски» (Театр им. Булгакова) и других. Дитковските – дочь известной актрисы Татьяны Лютаевой. Агния даже поступала во ВГИК, но бросила учебу на первом же курсе. После чего много что было – фильм «Жара», который принес известность, два десятка ролей в кино и сериалах, а также участие в театральных постановках.

Агния считает так: «Учиться не поздно никогда. Я бы училась с удовольствием, но просто мне кажется что актер - индивидуальность. Он один, не бывает много одинаковых. И когда 60 человек на курсе - это достаточно сложно, мне это не близко. Я пошла другим путем, я отказываюсь от того, что мне не помогает».

Ирина Старшенбаум Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ирина Старшенбаум

Образование: Московский государственный университет печати, специалист по pr и связям с общественностью.

29-летняя Ирина Старшенбаум в сериалах снимается семь лет, главные роли в кино получила в 2017-м в фильме «Притяжении» и в 2018-м в картине «Лето». В прошлом году получила ТЭФИ за роль в фильме «Т-34». Ирина окончила курсы театрального искусства, риторики, философии в Московском университете психологии и педагогики.

И вот недавно Ирина сыграла в театральной постановке. Ее пригласили в Театр на Бронной – в премьерном спектакле «Дядя Лева» (по пьесе Леонида Зорина «Покровские ворота»).

Ирина говорит, что постоянно учится. А после школы и подумать не могла, что мечта осуществиться: «Сама боялась себе признаться, что желание стать актрисой у меня серьезно. По привычке помечтала и пошла учиться PR». Старшенбаум умеет правильно мечтать, до приглашения в театр загадала, рассуждая об образовании: «Опыт западных актеров показывает, что образование не всегда обязательно. Но я всегда стараюсь взять больше у режиссеров на площадке, момент съемки - мой тренинг. И еще очень хочу поработать в театре, это совершенно другой мир, необходимый для развития артиста».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На сцене МХАТа Ольга Бузова cфальшивила по просьбе режиссера спектакля

Музыкальный руководитель, вокальный тренер Художественного театра объяснила, почему звезда "Дома-2" пела под "фанеру" (подробнее)

"Станиславский в гробу перевернулся": артисты в ужасе от участия выскочки Бузовой в провокационном спектакле

Поющая ведущая с детства мечтала стать актрисой (подробнее)