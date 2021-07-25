Как остановить электросамокаты-убийцы: за 6 месяцев двухколесные лихачи покалечили почти две сотни человек

Минтранс предлагал запретить электросамокаты в пешеходных зонах Фото: Алексей БУЛАТОВ

МВД огласило статистику происшествий с электросамокатами в России за первые полгода 2021-го. В 180 авариях 188 человек получили травмы. А пятеро - погибли!

Минтранс настаивает на изменениях в законодательство. Причем министерство еще два года назад предлагало обозначить в законе «средства индивидуальной мобильности». И отнести к ним, кроме электросамокатов, также гироскутеры, моноколеса, сегвеи, электроскейтборды — и им подобные устройства.

Минтранс предлагал запретить такие средства в пешеходных зонах. А если пешеход все же оказался в одной зоне с «электросамокатчиком», то приоритет — именно у того, кто идет пешком. А тот, кто едет, не имеет права нестись быстрее 20 км в час. В сентябре 2020-го МВД обозначило свою позицию: электросамокат, у которого движок мощнее 250 Ватт — это фактически мопед. И у его седока должны быть права категории М.

В мае и июне 2021-го подключились Совет Федерации и СПЧ при президенте. Зашла речь об отдельной главе в ПДД. В которой электросамокат относился бы к источнику повышенной опасности со всеми вытекающими: ограничения скорости, страховки и т. п.

Ну а Минтранс этим летом уже предельно конкретизировал свои предложения. По тротуарам самокату тяжелее 35 кг ездить — нельзя! А это устройства, который на одной зарядке могут проехать до 100 км и разгоняться до 90 км в час.

Сейчас, пока поправки в КОАПП еще не внесены, действуют правила, принятые в столицах. В Москве скорость электросамокатов ограничена 25 км в час (рядом с оживленным пешеходным движением — не более 15 км в час). Их не могут арендовать несовершеннолетние и нетрезвые. Запрещено носиться вдвоем.

В Питере скорость ограничили 10 км в час но… лишь на двух десятках улиц северной столицы.

Конечно, все это пора упорядочить в масштабах страны. Но как?

«КП» обратилась за комментарием к известному адвокату, вице-президенту Движения автомобилистов России Леониду Ольшанскому.

- Минтранс, опираясь на статистику МВД, предлагает законом ограничить вольницу тех, кто носится на электросамокатах.

- Для электосамокатов и прочих средств передвижения пока есть правовой вакуум. Самокатчики представляют опасность в равной мере как для пешеходов так и для автолюбителей. Я против того, чтобы для самокатчиков и велосипедистов делали множество полос на тротуарах. Их место — на улицах. И критикую те муниципальные власти, которые срезают часть тротуара, делая там велодорожку, по которым и несутся граждане на двухколесных средствах.

- Так что с ними делать?

- Переселить в крайний правый ряд дороги. Запретить им ездить по всей ширине дороги. И предусмотреть сетку наказаний.

- Их надо обозначить «участниками дорожного движения»?

- Вот именно! И приравнять к тем, кто передвигается на мотоциклах. С номерами и перечнем обязанностей. Спецномера и права — чтобы боялись их потерять.

- Нужна отдельная глава в правилах дорожного движения?

- Нет, в ПДД 12-ю главу дополнить статьями «средства индивидуального передвижения». Там прописать ответственного самого «самокатчика» и ответственность продавца самоката отдельно. С определением возрастных и скоростных ограничений. Просится несколько статей в КОАПП.

- И какой скоростью ограничить?

- Пожалуй, до 20 км в час. Прописать место езды, наличие номеров и документов, мощность средства передвижения и наличие на него сертифицированных документов.

- Сейчас если сталкиваются пешеход и самокатчик это - столкновение двух пешеходов?

- Пока рассмотрят как столкновение двух пешеходов. Это коллизию надо разрубить. И прописать, что один из участников — это человек управляющий индивидуальным транспортным средством. Он несет ответственность за скорость передвижения и за возможные причиненные им травмы.

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