За полгода в России произошло 180 ДТП с электросамокатами

В России за полгода произошло 180 ДТП с электросамокатами Фото: Михаил ФРОЛОВ

Всего за полгода в нашей стране произошло 180 ДТП, в которых участвовали люди на электросамокатах, в результате погибли пять человек, пострадали почти 190. Об этом рассказали в пресс-центре МВД России.

«В первом полугодии 2021 года в России зарегистрировано 180 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в указанных происшествиях погибли пять человек и получили ранения 188», - сообщили в правоохранительном ведомстве.

Как отметил представитель МВД, статус таких «средств индивидуальной мобильности», как электросамокаты, пока не определен, а разработкой соответствующего проекта постановления правительства занимается Минтранс, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале июля депутат Госдумы Ирина Белых предложила разработать жесткий регламент правил использования электросамокатов, поскольку возросшая популярность новомодных средств передвижения привела к тому, что пешеходам стало опасно передвигаться по улицам городов, а участившиеся случаи ДТП с участием самокатов, по ее мнению, требуют серьезного вмешательства.

В то же время член Общественной палаты Светлана Разворотнева предложила выделить водителей электрических самокатов в отдельную категорию и создать для них специальную дорожную инфраструктуру.