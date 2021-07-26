На «Москвиче» за шпротами уже не съездишь: девять советских брендов, которые мы утратили навсегда

«Ушастый» «Запорожец» пришел на смену «горбатому» и стал настоящим любимчиком. За все время было выпущено более 3 миллионов машин. Фото: ITAR-TASS

30 лет назад развалился СССР. Этот процесс был не только геополитической катастрофой, как его называет Владимир Путин. Вместе с советской эпохой канули в Лету целые бренды, которые, казалось, будут жить вечно. Мы решили разобраться, что ушло безвозвратно, а какие товары до сих пор процветают на ниве рыночной экономики.

1. «Запорожец» - первый массовый автомобиль

Начнем с малого, в прямом смысле слова. «Запорожец» - заднемоторный небольшой легковой автомобиль. Производился с 1960 года на заводе «Коммунар» в украинском Запорожье. Сначала комичный «горбатый», потом «ушастый» (он же «чебурашка») и чуть позже - «мыльница». Но обо всем по порядку.

Первой моделью, выпущенной с конвейера запорожского завода, стал ЗАЗ-965. Крохотная машинка с мотором сзади была самой доступной на тот момент. Дело в цене - 1800 рублей. Не то чтобы прямо купить с зарплаты (средняя составляла в то время около 100 рублей), но накопить можно. Тем более что «конкуренты» стоили куда дороже: «Москвич-403» - 3600 рублей, 21-я «Волга» - 5600.

Ушастый "Запорожец" Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Это авто было хрущевкой в автомобилестроении. Если массовые квартиры без излишеств решали жилищный вопрос, то «горбатый» делал то же самое с вопросом автомобильным. Ну, должен был. Потому что массовым так и не стал. Причин было много. Во-первых, сам завод не торопился налаживать производство. Его профилем был выпуск комбайнов. Во-вторых, 965-й, как и многое тогда в советском автомобилестроении, был копией зарубежных достижений. Основа - популярный Fiat 600, какие-то идеи позаимствовали у немецкого «жука». Но просто перенести на наши дороги эти технологии оказалось невозможно: машины рассыпались. Пришлось дорабатывать. А со всеми этими переделками вылезла третья причина: «Запорожец» требовал ну очень частого обслуживания. Каждую тысячу километров надо было смазывать подвеску, и масло менять раз в 2 тыс. км.

«Горбатого» снимали в кино, про него придумывали анекдоты... Вспомните фильм «Три плюс два». Именно на нем девушки приехали отдыхать в Крым.

На смену «горбатому» пришел «ушастый» - в паспорте он обозначался как ЗАЗ-966 и ЗАЗ-968. Свое народное название получил из-за воздухозаборников на задних крыльях. Эти модели были куда более распространенными. С 1967 года, когда с конвейера сошел первый автомобиль, по 1994 год было выпущено более 3 млн машин. На этом история автомобильного бренда «Запорожец» закончилась. Но не умерла, потому что до сих пор он является героем мемов и анекдотов. А еще про него поют песни Богдан Титомир, Тимур Шаов, группа «Красная плесень» и даже певица Монеточка.

2. Коньяк «Арарат»

- Спасибо за всё! Жаль, армянский коньяк перестанут продавать с 2043 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Про него поют песни и снимают в кино. Если армянский коньяк в Советском Союзе был эталоном среди всех коньяков, то «Арарат» - его вершина. Бренд Ararat за все время существования получил 115 золотых медалей. 4 года подряд коньяк «Арарат» удостаивался звания «Товар года».

Интересно, что при советской власти всем коньячным заводам Армении запретили разливать коньяк. Разрешение оставили только одному предприятию - Ереванскому коньячному заводу. В конце 90-х его купили французы. Получается, что самый известный армянский коньяк готовится под контролем французских виноделов.

Сегодня купить бутылку этой легенды можно в любом магазине, где есть винный отдел. Тот самый случай, когда развал Союза никак не повлиял на спрос и распространение бренда. Но недавно пришла грустная и в какой-то степени комичная новость. Власти Армении подписали соглашение с ЕС и продали слово «коньяк» за 3 миллиона евро. Не будет больше коньяка «Арарат» да и вообще армянского коньяка. Ну как не будет. Будет, конечно. Но уже не коньяк, а какой-нибудь «бренди». Или придумают другое слово. Это уже не важно.

3. «Интурист» - главный по въезду и выезду

Иностранцы, конечно, не искали медведей с балалайками на улицах Москвы, но красоте и гостеприимству СССР все равно удивлялись. И продолжали ехать с большим удовольствием. Фото: КОВТУН А./Фотохроника ТАСС

Бренд, который не сразу приходит в голову, но от этого не менее важный, - «Интурист». Окно советского гражданина в мир за железным занавесом и монополист в области организации иностранного туризма в СССР.

«Интурист» был основан еще в 1929 году. Тогда некоторые советские граждане уже начинали выезжать за границу. По сути это был один большой союзный туроператор.

Именно «Интурист» показывал капиталистическим гостям, что СССР - это не пьяный медведь в ушанке и с самоваром, а вполне себе неплохое место. Шутка ли сказать, в 70-е годы компания предлагала иностранцам более 100 маршрутов по Стране Советов. Одна поездка на поезде Москва - Владивосток чего стоит.

К концу 80-х «Интурист» становится настоящей империей. В его ведении 450 гостиниц в СССР и 8 за границей. В общей сложности он вывез более 50 млн человек в 142 страны мира. А привез еще больше - более 70 млн с 1956 по 1985 год.

С развалом Союза «Интурист» стал частным. Сегодня он тоже существует, но превратился в обычного, пусть и крупного туроператора. Одного из...

4. «Чайка» улетела

Не увидим мы с вами больше и новой «Чайки» - ГАЗ-13. Первый образец этой машины представительского класса появился в 1957 году. А международная премьера состоялась в 1958 году в Брюсселе.

Что интересно, «Чайка» никогда не продавалась. Руководство завода решило, что нет смысла выпускать ее на массовый рынок: у народа просто не хватит денег! Но все же у некоторых знаменитостей была своя. Например, у Галины Улановой и Валентины Терешковой. Как правило, «Чайки» были черные, но иногда выпускали и двухцветные. А вот у первой женщины в космосе была эксклюзивная - белая «Чайка», единственная в своем роде.

Легендарная "Чайка" Фото: Борис КУДРЯВОВ

5. ЗИЛ: «государство» превратилось в квартал

Пострадали от распада Союза и открытия границ и российские автопроизводители. Самый яркий представитель - ЗИЛ. Завод берет свое начало в 1916 году. Именно тогда было принято решение об основании автомобильного завода АМО. К 1934 году завод, получивший имя Сталина, выпускал по 100 тысяч автомобилей в год. Большинство из них - «ЗИС-5». К 1975 году первый в СССР конвейер выпускал ежегодно 260 тысяч автомобилей. Это и гражданские, и военные машины. Крупнейшее предприятие в СССР было государством в государстве. В лучшие времена в штате числилось более 120 тысяч человек. У них были свои дома отдыха, пионерские лагеря и даже футбольная команда.

С развалом страны объем производства сократился с 200 тысяч машин в год до 7 тысяч. Руководство пыталось спасти производство, наладить сотрудничество с зарубежными концернами, но ничего не вышло. В 2014 году гигантское некогда предприятие насчитывало всего 2305 человек. А правительство Москвы решило отказаться от производства и сообщило о ликвидации компании. Сегодня на территории завода новый жилой квартал с парками и Ледовым дворцом.

«ЗИС-5» производства ЗИЛ Фото: Артур МИХАЙЛОВ

6. «Москвич» не стал коренным

Чуть лучше судьба у «Москвича». Сентябрь 1964 года, на столичном заводе малолитражных автомобилей появляется первый «Москвич-408». Это уже третье поколение. Первая модель («Москвич-400») вышла в 1946 году. Но именно 408-й стал хитом. Машину было за что хвалить. «Москвичи» выиграли за свою историю десятки международных ралли. Автомобиль даже начал пользоваться спросом за границей. Его покупали во Франции и Бельгии, в Англии и Германии!

Интересно, что первый мировой опыт «отверточной сборки» (это когда на заводе собирают машину из уже готовых комплектующих), которая сегодня является основой мирового автомобилестроения, был опробован именно на автомобиле «Москвич». В Болгарии его собирали из советских машинокомплектов под обозначением «Рила 1400».

Автомобиль "Москвич" Фото: Михаил ФРОЛОВ

После развала Союза на АЗЛК не только выпускали, но и разрабатывали новые модели. На сносях был седан «Москвич-2142». Но рыночная неразбериха пришла и сюда. В 1996 году в первый раз встал конвейер. А в народе пошли шутки, что АЗЛК расшифровывается как «автомобиль, заранее лишенный качества».

Сменилось руководство, пришли деньги из городского бюджета. Даже вышли в свет новые модели «Святогор», «Князь Владимир» и «Юрий Долгорукий». Увы, успеха это не принесло. В 2001 году завод обанкротился, а потом и закрылся. На некоторых его мощностях стали производить Renault Logan.

7. РАФ - народный микроавтобус

Рафик, выпускаемый в Латвии, возил людей по всей стране - от Закавказья до Чукотки.

Но не Украиной единой был жив советский автопром. Россия собирала и «Жигули», и «Волги», и ЗИЛы (о них мы поговорим чуть позже). Но мало кто запишет Латвию в список стран с богатыми традициями автомобилестроения. А зря.

Машины скорой помощи, милицейские фургоны, да хотя бы просто маршрутки - все это в советское время были рафики. Детища Рижской автобусной фабрики. Классическая модель - 2203.

Пока не распалась самая большая страна в мире, с конвейера в Елгаве сходило по 15 тысяч машин в год. Так РАФ стал самым массовым советским микроавтобусом.

После развала страны для завода наступили тяжелые времена: рынки сбыта (весь Союз) закрылись, из-за рыночной экономики прекратилась господдержка. А тут еще новая напасть: выросли цены на комплектующие, и параллельно с этим открылись границы для автомобильного секонд-хенда из Европы. В общем, шансов выжить у рафика не было.

8. ЛАЗ - радость туриста

Еще одно детище украинского автопрома - полюбившиеся многим автобусы «Львiв» (ЛАЗ). Первый опытный образец вышел из ворот завода еще в 1956 году. Его конструкция была прогрессивной, а подвеска на многие годы опередила свое время. Городской эта машина так и не стала - оказалась слишком неудобной, а вот для междугородних перевозок подошла отлично. Сотни тысяч автобусов с характерным обтекаемым мягким кузовом и круглыми фарами радовали туристов по всей стране.

Автобусы ЛАЗ Фото: Евгения ГУСЕВА

С распадом СССР его история не закончилась, но подошла к закату. И несмотря на то что в 2008 году ЛАЗ был включен в Книгу рекордов Гиннесса как предприятие, которое выпустило самое большое количество автобусов в мире (за 365-тысячный экземпляр), приватизация, собственники, хозяйственные споры свели завод в могилу.

9. Шпроты - символ праздника

Банка этого деликатеса стоила недешево - 1 рубль 80 копеек. Но какой праздничный стол без нее?

Вкус детства, вкус дефицитного продуктового заказа, неизменный атрибут любого праздничного стола в Советском Союзе - шпроты. Банка этого деликатеса стоила недешево - 1 рубль 80 копеек. Но какой праздничный стол без нее?

СССР снабжали шпротами прибалтийские республики. Первоначально эти консервы готовили из балтийского шпрота (подвид европейского шпрота), но затем под этим названием стали производить любую мелкую рыбу, приготовленную по тем же рецептам.

Спрос на эти консервы оставался высоким. Но латвийские шпроты в масле стали, как многие считают, оружием в руках дипломатов.

В 2006 году Роспотребнадзор выявил в них превышение канцерогенного вещества бензопирена (оно образуется при копчении), и консервы из Латвии попали в России под запрет. Но уже через два года власти смягчили нормы, и россияне снова смогли насладиться вкусом детства. Правда, ненадолго. Шпроты снова запретили в

2013-м. И... снова передумали. Сегодня «Рижские шпроты» лежат на полках любого российского продуктового магазина.

ЧТО ЕЩЕ МЫ ПОТЕРЯЛИ С РАЗВАЛОМ СССР

Мотоциклы ИЖ (завод ИЖмото законсервировали, а большую часть оборудования распродали).

Сборочный цех завода "Ижмаш". Фото: Евгения Загуляева /Фотохроника ТАСС/

Радиоприемники Рижского завода ВЭФ (были крайне популярны в Советском Союзе, но после развала страны и перехода на рыночную экономику производство резко сократилось, в конце 90-х завод обанкротился).

Кондитерская продукция Kalev (фабрика производила сладости для Эстонии и почти всего Советского Союза. Конфеты имели признание и за границей. На этой фабрике в 1968 году была выпущена первая советская жевательная резинка. Под другим брендом работает и сегодня, но в Россию продукция в больших объемах не поставляется).

Обувь «Красный богатырь». До конца 80-х годов завод процветал, в 90-е производство стало сокращаться, а в середине 2000-х годов было полностью остановлено. Сегодня корпуса завода отданы в аренду.

Этот список можно продолжать долго, но, как показывает практика, все, что действительно было качественным, так и продолжает свое победное шествие по республикам теперь уже бывшего СССР. А товары, которые пользовались популярностью только потому, что не было альтернативы, теперь лишь часть истории. Может, и не стоит тогда по ним ностальгировать?

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