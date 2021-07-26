Вопрос дня: Вы о чем из советского прошлого вспоминаете со светлой грустью? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:

- Ностальгирую о том, что дружнее жили. Была связь между садоводческим товариществом и предприятием. Даже теплицы типовые были сварены в одном строймонтажном управлении. Когда кто-то говорил в электричке на сленге, дамы с мест делали замечания: «Мальчики, как вы говорите?!» А сейчас я дважды в глаз получал за замечания о том, что рядом матерятся.

Виктор ЛАЗЬКО, завлабораторией НИИ риса, Краснодар:

- Я после учебы начал работать на виноградниках под Геленджиком, и мне зарплаты хватало на жизнь. Мы стояли в очереди на квартиры и получали их! Я едва в первый класс пошел, а нас уже в пионерлагеря отправляли. У меня был товарищ, семья которого холодильника не имела, но в лагерь отдыха он бесплатно ездил.

Анатолий ВАССЕРМАН, знаток:

- Тот формат оплаты обучения в вузе, который был тогда - трехлетняя отработка после диплома, - гораздо удобнее, чем нынешние формы. Советское образование методически было эффективнее сегодняшнего. Тогда неофициально провозглашенной, но подразумеваемой целью образования было формирование целостной картины мира.

Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор:

- Когда Гагарин полетел в космос, я жил в тюменском поселке - все выбежали и радовались. Это был потрясающий момент жизни. А каждую субботу на площадке лесозаготовителей были танцы. Я в 17 лет неплохо пел, и наш ансамбль «Ермак» Александр Масляков пригласил в Москву на программу «Алло, мы ищем таланты!».

Максим ПИНИГИН, сооснователь музея советских игровых автоматов:

- Мы возвращаем те эмоции, что получали дети и взрослые, попадая в тогдашние парки культуры и отдыха. Те автоматы были одними из самых прогрессивных развлечений в стране.