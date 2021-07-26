Погода сошла с ума: Европу вновь заливает, а на юге Африки трещат морозы

В Германии на помощь пострадавшим от наводнения районам пришлось бросить части Бундесвера. Фото: REUTERS

В то время как европейские страны страдают от наводнений, на юг африканского континента пришла зима. Причем самая настоящая – с морозами, снегом и гололедом.

Прокатившиеся по странам Западной Европы наводнения специалисты называют сильнейшими за последние 20 лет – от непрекращающихся ливней и вышедших из берегов рек пострадали Германия, Бельгия и Нидерланды.

Десятки людей погибли, тысячи остались без крова, а на восстановление разрушенной инфраструктуры могут уйти несколько лет.

Накануне стали приходить тревожные новости из Лондона – несколько районов британской столицы оказались серьезно подтопленными.

В это же время на южную Африку обрушилась другая беда – холода.

В ряде городов Южно-Африканской Республики температура опустилась почти до -10 градусов по Цельсию, поставив таким образом абсолютный исторический рекорд для этой местности. Кроме того, там продолжил идти снег, в результате чего перекрытыми оказалось множество дорог.

Коммунальные службы страны находятся в состоянии легкого шока, а вот дети откровенно радуются – ну когда еще им выпадет удовольствие поиграть в снежки?

Пользователи соцсетей из ЮАР не устают размещать необычные фото и видео с заснеженных улиц, напоминающие Европу в декабре.

Накануне были побиты все мыслимые для страны рекорды по холодам – сразу в 19 районах ЮАР была зафиксирована самая низкая температура за всю историю наблюдений. Так в городе Кимберли столбики термометров упали до -9,9 градусов по Цельсию, а в Йоханнесбурге – до -7, побив минимум в -6,3 градуса, отмеченный здесь в июле 1995 года.

Синоптики утверждают, что жителям Южно-Африканской Республики придется потерпеть – холода, пришедшие туда из Антарктики, продержатся не менее недели. После этого температура постепенно вернется к своим привычным показателям.