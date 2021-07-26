В семье разбитого инсультом Николая Носкова случилось горе

Николай Носков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Певец Николай Носков более четырех лет назад перенес инсульт. Тяжелый недуг подорвал здоровье артиста. Длительная реабилитация, лучшие врачи и забота близких сотворили настоящее чудо. Вокалист не только смог подняться с кровати, но и вернуться к выступлениям. Однако на днях в семье кумира миллионов произошло горе. Теперь поклонники переживают, что стресс может пагубно сказаться на здоровье исполнителя.

Николай Носков переживает горе. Об этом он сообщил поклонникам. "Ушла из жизни наша любимая Роза, немецкая овчарка, беззаветно служившая почти 14 лет. Мы потеряли настоящего и преданного друга, дарящего нам безграничную и бескорыстную любовь! Который никогда не предаст, не изменит, всегда радостно рядом", - написал певец в блоге.

По его словам, Роза болела два года. "Перенесла стоически вертикулярный синдром, онкологию, две сложнейшие операции, три химиотерапии! Но, несмотря на болезнь, продолжала охранять дом, служить нам верой и правдой до последнего вдоха. Пусто и одиноко стало в доме и на душе", - сокрушается артист.

Поклонники поспешили поддержать любимца. Они плачут вместе с ним и шлют Носкову лучики добра.

Напомним, Николай Носков - бывший участник коллективов "Москва", "Парк Горького", "Гран-при" и "Николай". Он также является пятикратным обладателем премий "Золотой граммофон". Хиты "Это здорово" и "Паранойя" принесли исполнителю всероссийскую известность.

В 2017 году врачи буквально вытащили Николая с того света. Им было сложно лечить певца. Медпомощь он получил не сразу. В больницу музыкант попал лишь на следующий день после инсульта. Носков перенес операцию по удалению тромба в шейном отделе. Какое-то время певец был подключен к аппаратам жизнеобеспечения.

"Доктора сразу сказали: гарантии, что речь восстановится, нет. Все будет зависеть уже от меня и, конечно, от качества лечения. Когда я окончательно все осознал, было шоковое состояние, но я просто надеялся на самое лучшее", - делился артист.