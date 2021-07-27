Венгрия открыла границы для россиян: условия въезда

Венгрия ждет российских туристов. Но только с прививками от COVID-19 Фото: Shutterstock

“С 27 июля 2021 года правительство Венгрии разрешило въезд на территорию страны гражданам России, у которых имеется сертификат о вакцинации против Covid-19. Граждане России могут въезжать на территорию Венгрии без ограничений (без прохождения карантина и ПЦР тестов), при наличии действующей шенгенской визы и свидетельства о вакцинации”, - говорится в официальном сообщении посольства Венгрии в РФ.

Что ж, отличная новость. Венгрия хоть и не такой массовый курорт, как Турция или Греция, но до пандемии российские путешественники любили летать в Будапешт, красивый город с низкими ценами и щедрыми порциями в ресторанах, отдыхать на термальных курортах и озере Балатон, путешествовать по маленьким историческим городам и виноградникам... Сейчас большая часть Европы по-прежнему не ждет туристов из РФ. Венгрия стала исключением, хоть и не первым (см. ниже).

Каковы условия въезда? Реально ли получить визу? И есть ли прямые рейсы?

ПОДХОДИТ ЛИ “СПУТНИК”?

Да. Визовый центр Венгрии уточняет, что российская вакцина подходит, к заявлению на визу надо приложить выгруженный с портала Госуслуги сертификат о прививке. Судя по этой формулировке, в Венгрию можно отправиться и после прививки другими российскими вакцинами. В Венгрии, кстати, многие местные жители привиты "Спутником V", она первой в Евросоюзе одобрила российский препарат.

А ЕСЛИ НЕ ДЕЛАЛ ПРИВИВКУ?

Тогда нужен ПЦР-тест и 10-дневный карантин. И если тестом сейчас никого не удивишь, то сидеть в карантине весь отпуск нет смысла.

ВЫДАЮТ ЛИ ВИЗЫ?

Визовый центр Венгрии VFS Global в Москве со 2 августа начинает прием документов на туристические визы. Для подачи надо предварительно записаться на сайте центра. Адрес: Каширское шоссе, д. 3, к. 2, с. 4 (бизнес-центр «Сириус-парк»).

Венгрия, напомним, входит в Шенгенское соглашение. Так что если есть действующий шенген, можно лететь хоть сейчас.

ЕСТЬ ЛИ ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ?

Да, Россия официально возобновила авиасообщение с Венгрией еще 10 июня. Рейсы между Москвой и Будапештом выполняют “Аэрофлот” и венгерский перевозчик Wizzair. Цены гуманные – от 8 тысяч рублей за перелет туда-обратно. Правда, это безбагажный тариф.

КСТАТИ

Какие страны Европы сейчас открыты для российских туристов: Греция, Хорватия, Болгария, Кипр, Черногория, Сербия, Северная Македония, Албания, Исландия (в каждой свои условия въезда).