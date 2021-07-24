Минздрав обновил рекомендации о вакцинации против COVID-19: когда прививаться беременным и простуженным

Есть несколько категорий пациентов, которым вакцинироваться от коронавируса не стоит Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В обновленных временных методических рекомендациях «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19» разъяснено, что будущим мамам целесообразно привиться в тех случаях, когда ожидаемая польза от вакцинации превышает потенциальный риск для плода. То есть, если у беременной высока вероятность развития тяжелой формы COVID-19. А тяжелая форма грозит тем, кто страдает ожирением, хроническими заболеваниями легких, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, хронической болезнью почек и печени.

Минздрав рекомендует делать прививку вакциной "Спутник V" (Гам-КОВИД-Вак) не ранее 22-ой недели беременности. И при этом подчеркивает, основываясь на известных данных, что вакцины не представляют опасности для беременных женщин и плода.

Вакцинация рекомендована большинству онкологических больных. Поскольку они чаще других рискуют получить респираторные бактериальные и вирусные инфекции.

"Спутником V" без каких-либо ограничений могут прививаться все пациенты, прошедшие курс противоопухолевой терапии – в том числе и гормональной, не зависимо от стадии заболевания. Если запланировано хирургическое вмешательство или лучевая терапия, то вакцинироваться рекомендовано за две недели или раньше до того или другого.

Онкологическим больным, равно, как и тем, у которых выявлен первичный иммунодефицит, Минздрав не рекомендует прививаться "Эпиваккороной".

Вакцинироваться от коронавирусной инфекции вообще не стоит пациентам, страдающим тяжелой формой аллергии, женщинам, кормящим грудью, и тем, у кого имеется гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины.

Отложить вакцинацию на 2-4 недели Минздрав рекомендует простывшим людям, инфицированным чем-либо еще и тем, кто по каким-то причинам плохо себя чувствуют.

Решение об отводе от вакцинации принимает врачебная комиссия того медицинского учреждения, в котором пациент лечится или наблюдается. Пациент получает справку – либо бессрочную, либо временную сроком до 30 дней.

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