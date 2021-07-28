Мишустин в Комсомольске-на-Амуре: «На вопрос «кто виноват?» нужно иногда отвечать

Продолжается поездка премьер-министра Михаила Мишустина по Дальнему Востоку. Фото: Елена КРИВЯКИНА

В среду Михаил Мишустин продолжил турне по Дальнему Востоку. Премьер посетил Комсомольск-на-Амуре. За окном кортежа Мишустина мелькали обшарпанные дома и рекламные предложения взять ссуду в банке - жители этого города, мягко сказать, не шикуют. С детской медициной и вовсе полный швах. Поликлиники расположены в зданиях постройки середины прошлого века. Их износ от 40 до 70%. Более того, врачи раскиданы по разным корпусам, и родителям приходится колесить по городу, чтобы провести обследование ребенку.

В 2017 году в городе начали строительство детского больничного комплекса с лечебным корпусом и консультационным отделением. Медпомощь тут должны были получать 90 тысяч детей, проживающих в Комсомольске-на-Амуре и прилегающих муниципальных районах Хабаровского края. Но оказалось, что смету сделали с ошибками, не учли все расходы на строительство и закупку оборудования. В итоге деньги кончились, и в 2019 году стройку заморозили. Нынешний подрядчик обещает завершить стройку в 2023 году. Готовность комплекса - 65%.

Михаил Мишустин и губернатор Михаил Дегтярев на затянувшейся стройке детского больничного комплекса. Фото: Елена КРИВЯКИНА

Мишустин оглядел голые бетонные стены и заявил, что со стороны тех, кто делал изначальную смету, это безалаберность.

- А кто будет отвечать за то, сколько детей в это время болело, скольким не была оказана помощь в это трудное ковидное время? Это беда, - возмущенно заметил Мишустин.

Премьер пообещал, что средства на завершение объекта выделят из федеральной казны.

- Но договоримся так: мы решим этот вопрос, мы созвонимся с министром финансов, чтобы необходимую сумму для региона прописать в федеральном бюджете, но, пожалуйста, иногда на вопрос, «Кто виноват?» тоже нужно отвечать. Что делать - все знают, но такие вещи допускать нельзя. Я посмотрел всю историю, все шло отлично. Чья ошибка? У каждой ошибки есть фамилия, имя, отчество, - отметил Мишустин.

Обращаясь к губернатору Хабаровского края Михаилу Дегтяреву Мишустин заявил, что деньги выделят под личную ответственность главы региона.

Осмотрев недострой, Мишустин отправился на Амурский судостроительный завод. Это одно из градообразующих предприятий. «Мы станем самой эффективной судостроительной компанией к 2025 году», - встречал Мишустина баннер на одном из заводских корпусов.

Вот только без господдержки это невозможно. Амурский судостроительный завод работает с 1936 года. За это время он выпустил более 300 кораблей и судов различного назначения. Для Военно-морского флота было построено 57 атомных подводных лодок, 41 дизель-электрическая подводная лодка, 56 боевых надводных кораблей. Гражданский отечественный флот пополнился 155 судами. При этом завод еще недавно был в долгах, как в шелках. В итоге были реструктуризированы долги предприятия на 1,9 млрд. руб. Завод уже был докапитализирован на четыре миллиарда рублей.

Премьер посетил Амурский судостроительный завод. Фото: Елена КРИВЯКИНА

Сейчас на предприятии идет реконструкция производственных мощностей. Гендиректор завода Владимир Кулаков рассказал премьеру о том, что предприятию требуется новый док для транспортировки построенных судов, а также специальный гидроузел для него. На создание этих объектов необходимо 15 миллиардов рублей. Износ действующего дока - около 80%.

- Мы понимаем, что нужно, конечно, смотреть в том числе на вашу финансовую ситуацию. И я попрошу министра финансов вместе с министром промышленности, с участием губернатора посмотреть, что можно еще будет сделать, - пообещал Мишустин работникам завода.

Мишустин обратил внимание на то, что предприятие успешно справляется с основным направлением работы - производством военных кораблей.

- Здесь и малые ракетные корабли, и корветы. Необходимое сервисное обслуживание налажено. Но очень важно диверсифицировать это производство, - отметил Мишустин.

Он обратил внимание на то, что в сегменте гражданского судостроения завод уже производит аварийно-спасательные суда. Оно также выпускает паромы, которые позволяют связать Сахалин с материком.

- Это важнейший элемент транспортной доступности и транспортной логистики. И в принципе это производство может быть интересно для наших связей в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Очень важно на этот рынок выходить, - отметил премьер.

После этого премьер отправился на еще одно градообразующее предприятие - производственную площадку Объединенной авиастроительной корпорации. Там премьер ознакомился с процессом сборки пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100. Премьер осмотрел агрегатно-сборочный цех по изготовлению отъемной части крыла самолета, цех окончательной сборки и летно- испытательную станцию. Во время осмотра Мишустин задавал уточняющие вопросы о производстве. Премьер также поднялся на борт самолета Superjet 100, который находится на летно-испытательной станции.

На производственной площадке Объединенной авиастроительной корпорации. Фото: Елена КРИВЯКИНА

- Мы посмотрели цеха, мы посмотрели сборку, новые технологии. На сегодняшний день все технологические решения, которые были осуществлены, дают возможность построить целый парк таких машин для использования в России для всех видов наших авиакомпаний, - сказал Мишустин работникам завода.

Мишустин отметил: важно, чтобы новые самолеты по качеству и по сервисному обслуживанию были на высоком уровне.

- Я скажу очень важную вещь: у нас в Советском Союзе машин такого класса - фактически такого класса, это были Як-42 - было примерно 200 штук произведено, хотя эта машина распространенная, и многие ее знают, кто жил в СССР. Так вот, уже сегодня здесь в производстве - 224-й «Суперджет». То есть по количеству мы уже преодолели даже такую известную машину, - отметил Мишустин.

Премьер сообщил, что правительство планирует до конца года оценить потребности авиакомпаний и возможности авиастроителей для формирования госзаказа на отечественную продукцию.

Мишустин также посетил филиал компании «Сухой». Премьеру показали, как собирают истребители Су-35 и Су-57. Осматривая цеха, премьер пообщался со студентами, которые проходят на заводе практику.

- Откуда вы? - спросил Мишустин.

- Со всей страны!

- Нравится здесь?

- Очень, - заверили ребята и попросили Мишустина сфотографироваться с ними на память, - для семейного альбома!

Осматривая цеха "Сухого", премьер пообщался со студентами. Фото: Елена КРИВЯКИНА

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