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Политика20 июля 2021 22:28

«Шах и мат» от «Сухого» : что известно о новейшем истребителе Checkmate, который показали Путину на МАКС-2021

Военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец оценил самую ожидаемую новинку Московского авиа-космического салона
Виктор БАРАНЕЦВиктор БАРАНЕЦ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Состоялась официальная премьера новейшего российского истребителя ЛТС Checkmate.

Состоялась официальная премьера новейшего российского истребителя ЛТС Checkmate.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СОРВАЛИ ЗАВЕСУ ТАЙНЫ

Нынешний авиакосмический салон МАКС-2021 - 15 по счету. Но ни на одном из ему предшествующих не было такого детективного ажиотажа, умело раздуваемого закоперщиком выставки Ростехом, вокруг таинственного легкого однодвигательного истребителя. Его называли то новейшим, то не имеющим аналогов в мире, то принципиально новым. Сам Ростех, разогревая интригу, по капельке вбрасывал в соцсети информацию про новую машину: то "стрельнул" 35-секундным видео, где трудно отличить реальный самолет от иллюзорного, то засветил новую машину, облаченную от носа до хвоста в черный чехол. Российские и зарубежные авиационные спецы наперебой соревновались в догадках. Все более-менее стало понятно, когда на МАКС приехал Владимир Путин и "новорожденного распеленали". Новую машину сделали в компании «Сухой».

У нее уже есть и свое имя - ЛТС Checkmate. Как расшифровывается аббревиатура ЛТС? Легкий Тактический Самолет. Хотя шутники мне шепнули, что, возможно, ЛТС читается как Легкий Тактический Стрельца (Михаил Стрелец - главный конструктор компании "Сухой"). Ну а имя Checkmate (Шах-мат) придумали самолету патриотически настроенные и любящие юмор инженеры-конструкторы "Сухого". Дескать, разговор нашей машины с противником в небе будет коротким - шах и мат. Кстати, и павильон, в котором проходит презентация, тоже недвусмысленно называется «Шах и мат». Шутки-шутками, намеки-намеками, а все-таки хотелось бы, чтобы у нашего новейшего самолета было нормальное русское имя. Зам. главного конструктора говорит, что, возможно, ему присвоят имя Су-75.

ЛТС Checkmate показали в рамках Международного авиакосмического салона МАКС 2021.

ЛТС Checkmate показали в рамках Международного авиакосмического салона МАКС 2021.

Фото: REUTERS

Путину на МАКСе рассказали, что Checkmate создавался с использованием суперкомпьютерных технологий и подобного этому легкому истребителю пятого (последнего) поколения просто не существует.

Президент задумчиво выслушал кучу комплиментов, которыми на своем профессиональном языке засыпал главный конструктор: "Самолет сочетает в себе инновационные решения и технологии, включая поддержку работы пилота средствами искусственного интеллекта, а также уже зарекомендовавшие себя на практике проверенные решения". Можно было более-менее понять только, что "Реализована открытая архитектура, которая позволяет переделать головную часть либо в беспилотный, либо в двухместный самолет".

Я тоже с большим трудом переваривал вот эти пояснения: "Дисплей у истребителя панорамный, с функцией тачскрин. Реализованы алгоритмы интеллектуальной поддержки, которые разгружают лётчика при выполнении операций. Поэтому он может сосредоточиться на основных задачах...» Самолёт реализуется с радаром АФАР (с активной фазированной решёткой), системой круговой оптической и радиотехнической разведки, встроенной системой радиоэлектронных помех, оптической прицельной системой, системой широкодиапазонной связи, информационно-управляющим полем кабины 5-го поколения.

Возможно, новой машине для внутреннего рынка будет присвоено имя Су-75.

Возможно, новой машине для внутреннего рынка будет присвоено имя Су-75.

Фото: REUTERS

Новый истребитель "Сухого" Checkmate показали Путину

ЧТО ОН УМЕЕТ

Ну а что-то еще более-менее понятное и конкретное про Checkmate уже известно? Да. При своей максимальной боевой нагрузке 7,4 тонны новейший российский истребитель на одном двигателе способен развивать скорость два Маха (2400 километров в час). Поговаривают, что для перехода на сверхзвук с помощью могучего движка ("Изделие-30") пилоту не надо включать форсаж. А это дает серьезную экономию топлива.

Самолет обладает сверхманевренностью и меньше заметен на экранах радаров противника.

На вооружении истребителя - внушительное меню ракет "воздух-воздух" и "воздух-земля". А еще скажу только вам и по большому секрету - нельзя исключать, что новый самолет будет нести под брюхом и гиперзвуковой "Кинжал".

Дальность полета истребителя - 3 тысячи км. Практический потолок 16,5 тыс. метров.

Президенту доложили, что аналогов новому легкому истребителю пятого поколения просто не существует.

Президенту доложили, что аналогов новому легкому истребителю пятого поколения просто не существует.

Фото: REUTERS

И ПОЧЕМ МАШИНА?

Цена новейшего российского легкого тактического истребителя Checkmate будет в пределах от $25 млн до $30 млн. Об этом в рамках Международного авиационно-космического салона (МАКС-2021) сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. - А вот французский истребитель Dassault Rafale и шведский Saab Gripen стоят в диапазоне от $60 млн до $90 млн.

Первый полет нового российского истребителя запланирован на 2023 год.

Новейший российский истребитель Checkmate представили публике на МАКС-2021

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