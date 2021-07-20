«Шах и мат» от «Сухого» : что известно о новейшем истребителе Checkmate, который показали Путину на МАКС-2021

Состоялась официальная премьера новейшего российского истребителя ЛТС Checkmate. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СОРВАЛИ ЗАВЕСУ ТАЙНЫ

Нынешний авиакосмический салон МАКС-2021 - 15 по счету. Но ни на одном из ему предшествующих не было такого детективного ажиотажа, умело раздуваемого закоперщиком выставки Ростехом, вокруг таинственного легкого однодвигательного истребителя. Его называли то новейшим, то не имеющим аналогов в мире, то принципиально новым. Сам Ростех, разогревая интригу, по капельке вбрасывал в соцсети информацию про новую машину: то "стрельнул" 35-секундным видео, где трудно отличить реальный самолет от иллюзорного, то засветил новую машину, облаченную от носа до хвоста в черный чехол. Российские и зарубежные авиационные спецы наперебой соревновались в догадках. Все более-менее стало понятно, когда на МАКС приехал Владимир Путин и "новорожденного распеленали". Новую машину сделали в компании «Сухой».

У нее уже есть и свое имя - ЛТС Checkmate. Как расшифровывается аббревиатура ЛТС? Легкий Тактический Самолет. Хотя шутники мне шепнули, что, возможно, ЛТС читается как Легкий Тактический Стрельца (Михаил Стрелец - главный конструктор компании "Сухой"). Ну а имя Checkmate (Шах-мат) придумали самолету патриотически настроенные и любящие юмор инженеры-конструкторы "Сухого". Дескать, разговор нашей машины с противником в небе будет коротким - шах и мат. Кстати, и павильон, в котором проходит презентация, тоже недвусмысленно называется «Шах и мат». Шутки-шутками, намеки-намеками, а все-таки хотелось бы, чтобы у нашего новейшего самолета было нормальное русское имя. Зам. главного конструктора говорит, что, возможно, ему присвоят имя Су-75.

ЛТС Checkmate показали в рамках Международного авиакосмического салона МАКС 2021. Фото: REUTERS

Путину на МАКСе рассказали, что Checkmate создавался с использованием суперкомпьютерных технологий и подобного этому легкому истребителю пятого (последнего) поколения просто не существует.

Президент задумчиво выслушал кучу комплиментов, которыми на своем профессиональном языке засыпал главный конструктор: "Самолет сочетает в себе инновационные решения и технологии, включая поддержку работы пилота средствами искусственного интеллекта, а также уже зарекомендовавшие себя на практике проверенные решения". Можно было более-менее понять только, что "Реализована открытая архитектура, которая позволяет переделать головную часть либо в беспилотный, либо в двухместный самолет".

Я тоже с большим трудом переваривал вот эти пояснения: "Дисплей у истребителя панорамный, с функцией тачскрин. Реализованы алгоритмы интеллектуальной поддержки, которые разгружают лётчика при выполнении операций. Поэтому он может сосредоточиться на основных задачах...» Самолёт реализуется с радаром АФАР (с активной фазированной решёткой), системой круговой оптической и радиотехнической разведки, встроенной системой радиоэлектронных помех, оптической прицельной системой, системой широкодиапазонной связи, информационно-управляющим полем кабины 5-го поколения.

Возможно, новой машине для внутреннего рынка будет присвоено имя Су-75. Фото: REUTERS

ЧТО ОН УМЕЕТ

Ну а что-то еще более-менее понятное и конкретное про Checkmate уже известно? Да. При своей максимальной боевой нагрузке 7,4 тонны новейший российский истребитель на одном двигателе способен развивать скорость два Маха (2400 километров в час). Поговаривают, что для перехода на сверхзвук с помощью могучего движка ("Изделие-30") пилоту не надо включать форсаж. А это дает серьезную экономию топлива.

Самолет обладает сверхманевренностью и меньше заметен на экранах радаров противника.

На вооружении истребителя - внушительное меню ракет "воздух-воздух" и "воздух-земля". А еще скажу только вам и по большому секрету - нельзя исключать, что новый самолет будет нести под брюхом и гиперзвуковой "Кинжал".

Дальность полета истребителя - 3 тысячи км. Практический потолок 16,5 тыс. метров.

Президенту доложили, что аналогов новому легкому истребителю пятого поколения просто не существует. Фото: REUTERS

И ПОЧЕМ МАШИНА?

Цена новейшего российского легкого тактического истребителя Checkmate будет в пределах от $25 млн до $30 млн. Об этом в рамках Международного авиационно-космического салона (МАКС-2021) сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. - А вот французский истребитель Dassault Rafale и шведский Saab Gripen стоят в диапазоне от $60 млн до $90 млн.

Первый полет нового российского истребителя запланирован на 2023 год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что на МАКСе-2021: Путин с мороженым, супер-истребитель и «почтобомба»

В Подмосковном Жуковском открылся МАКС! 15-й Международный авиационно-космический салон. Для посетителей он распахнет шлагбаумы в пятницу, 23 июля. А во вторник сюда приехал Владимир Путин (подробности)