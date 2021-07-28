Ограбление на электросамокате: Преступник похитил драгоценностей на €2 миллиона

Работники магазина настолько растерялись, что вызвали полицию лишь после того, как злоумышленник уехал. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В центре Парижа, неподалеку от Елисейских полей, ограбили ювелирный бутик Chaumet. По предварительным данным, преступнику удалось унести ювелирных украшений на сумму не менее двух миллионов евро.

Известно, что преступник приехал к магазину на электросамокате ближе к вечеру, вошел в помещение и, размахивая пистолетом, заставил опешивших сотрудников сложить драгоценности в сумку. После этого дерзкий грабитель ретировался все на том же самокате, сообщает Le Parisien.

Работники магазина настолько растерялись, что вызвали полицию лишь после того, как злоумышленник уехал. Впрочем, на все ограбление ушло буквально несколько минут. Теперь розысками мужчины занимается парижский отдел полиции по бандитизму.

Ювелирные магазины Chaumet на данный момент принадлежат известному производителю предметов роскоши холдингу LVMH, который также является владельцем торговых марок Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy и других.

Во всем мире бренду Chaumet принадлежат более 40 магазинов, и это не первая попытка ограбления: в 2009 году объектом нападения грабителей стал парижский магазин, расположенный на Вандомской площади неподалеку от Парижской оперы. Примечательно, что преступникам удалось унести ювелирки примерно на такую же сумму, как и в этот раз.

Парижская полиция пока никак не комментирует дерзкое преступление, так что даже неизвестно, какого возраста был злоумышленник, была ли на нем маска и соблюдал ли он социальную дистанцию в момент ограбления.

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