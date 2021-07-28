Как Шойгу спасал русских в Таджикистане

В прилете Сергея Шойгу 28 июля в жаркий Таджикистан есть и скрытая сторона. Она не попадет в официальные отчеты об этом визите. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

В прилете Сергея Шойгу 28 июля в жаркий Таджикистан есть и скрытая сторона. Она не попадет в официальные отчеты об этом визите. Хотя весьма и весьма любопытна сама по себе. Дело в том, что Шойгу прилетал в эту республику еще когда возглавлял МЧС. И уже тушил здесь «пожары» и конфликты - в том числе, эвакуировал, спасал русских от межнациональной резни. Это невозможно забыть!

И сейчас, когда в соседнем Афганистане опять горячо, Таджикистан снова просит Москву о помощи. И Шойгу вновь тут. Он сделал в Душанбе немало «увесистых» заявлений том, как Россия и ее партнеры намерены гасить дымящийся «бикфордов шнур» очень возможного вооруженного конфликта между талибами и соседними с Афганистаном странами. Пусть талибы и заверили Москву, что не намерены воевать с соседями, все может быть…

Шойгу хорошо знает это.

Он был свидетелем серьезнейшего внутритаджикского кризиса, случившегося после развала СССР. В республике свирепствовала вооруженная оппозиция, власть висела на волоске, а русские стали изгоями и их надо было спасать…

Шойгу есть что вспомнить…

В 90-х годах прошлого века в Таджикистане шла гражданская война, Сергей Шойгу, будучи министром РФ по чрезвычайным ситуациям лично занимался эвакуацией из этой республики русскоязычного населения. Работал вместе с главкомом Сухопутных войск генерал-полковником Эдуардом Воробьевым.

Действовать порой приходилось не только решительно, но и жестко. К примеру, когда удалось оперативно усилить российскую 201-ю дивизию и погранотряд в Таджикистане личным составом, – прекратилось растаскивание вооружений.

Тогда российские пограничники и 201-я дивизия взяли под контроль аэропорт и наладили выезд из республики беженцев. Из Душанбе удалось отправить в Россию более 150 эшелонов с людьми и контейнерами. И это была одна из крупнейших спасательных и миротворческих операций новой России.

Шойгу вспоминал: «В то непростое время нужно было оперативно принимать непростые решения и по линии наших пограничников, и по линии нашей 201-й дивизии, ставшей впоследствии российской военной базой. События развивались молниеносно, проблемами беженцев никто не занимался. Мы должны были организовать большую работу по эвакуации отсюда тысяч и тысяч семей, обеспечивая их безопасность. Душанбинский вокзал был битком набит людьми на узлах с пожитками, между ними бегают дети. Никакой ясности: будут поезда – не будет их...И тогда нам впервые удалось привезти сюда порядка пяти тысяч вагонов. Сложное было время, но, так или иначе, это уже прошлое».

Во время тех трагических событий Шойгу и познакомился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. О личных дружеских отношениях свидетельствуют и общение при встречах на русском языке.

Шойгу: «У нас с президентом Таджикистана длительная история по-настоящему тёплых и уважительных взаимоотношений. Мы лет 25 знакомы – с 1993-94 годов, когда здесь происходили масштабные и сложные события. События неоднозначные, которые, причём, зачастую развивались они непредсказуемо. У нас очень давние и доверительные отношения. Мы много лет знакомы лично. У нас с ним есть особые, личные эпизоды, которые мы вспоминаем при каждой встрече...

И при каждой встрече Эмомали Шарипович говорит мне и всем, кто рядом: «Вы нас понимаете как никто другой, потому что вы были с нами в то время, когда мы были в заложниках у бандитов… Но это такая отдельная история. Тяжёлое было время, трудно его сегодня даже вспоминать».