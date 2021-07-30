Какие страны открыты для туристов из России в августе 2021: Полный список с требованиями

Рассказываем, какие страны открыты для туристов из России в августе 2021
Фото: Shutterstock
Август 2021 - пик сезона отпусков. «КП» составила актуальный список стран, открытых для российских туристов. В него вошли государства, которые принимают граждан РФ именно с туристическими целями, а не только обладателей ВНЖ, для учебы или лечения. Со многими из них Россия официально возобновила авиасообщение.
В пункте о преимуществах для вакцинированных путешественников информация касается российских вакцин, в первую очередь «Спутник V».
Главные новости по сравнению с июлем: возобновляются прямые рейсы на египетские курорты Хургаду и Шарм-эль-Шейх, открывается авиасообщение с Доминиканой, впервые появится рейс на карибский остров Маргарита, принадлежащий Венесуэле, а Венгрия открыла границы для наших туристов.
Важно: правила въезда сейчас часто меняются. Причем как в сторону послаблений, так и в сторону ужесточения. Обязательно нужно проверять информацию перед поездкой.
Список стран, открытых для визитов россиян в августе 2021.
Фото: Наиль ВАЛИУЛИН
АБХАЗИЯ
ПЦР: не нужен
Вакцинация: не требуется
Карантин: нет
Виза: нет, можно ехать по внутреннему российскому паспорту
Авиасообщение: перелет в Сочи
АЗЕРБАЙДЖАН
ПЦР: нужен
Вакцинация: с туристическими целями въезд возможен только после полной вакцинации
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: открыто
АЛБАНИЯ
ПЦР: не нужен
Вакцинация: не требуется
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: разрешено, но в реальности прямых рейсов не
АРМЕНИЯ
ПЦР: нужен
Вакцинация: не требуется, но и послаблений для вакцинированных нет
Карантин: нет
Виза: нет, можно ехать по внутреннему российскому паспорту
Авиасообщение: открыто
БАХРЕЙН
ПЦР: нужен до въезда, по прибытии и на 10-й день пребывания
Вакцинация: «Спутник V» признан, но тест по прибытии сдать надо
Карантин: 10 дней для непривитых
Виза: по прибытии
Авиасообщение: разрешено с 9 августа
БЕЛОРУССИЯ
ПЦР: нужен
Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет
Карантин: нет
Виза: нет, можно ехать по внутреннему российскому паспорту
Авиасообщение: открыто, также есть поезда и автобусы
БОЛГАРИЯ
ПЦР: нужен
Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет
Карантин: нет
Виза: шенген или национальная болгарская, оформляется через визовый центр
Авиасообщение: открыто
БРАЗИЛИЯ
ПЦР: нужен
Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: прямых рейсов нет, добраться можно с пересадкой
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ПЦР: нужен
Вакцинация: российские вакцины не признаны
Карантин: 10 дней, в течение карантина 2 ПЦР-теста
Виза: нужна, оформляется через визовый центр
Авиасообщение: открыто
ВЕНГРИЯ
ПЦР: нужен только непривитым
Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест и карантин
Карантин: 10 дней для непривитых
Виза: шенгенская, оформляется через визовый центр
Авиасообщение: открыто
ВЕНЕСУЭЛА
ПЦР: нужны два теста, до вылета и по прилету
Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: открыто
ГРЕЦИЯ
ПЦР: нужны два теста, до вылета и по прилету
Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет
Карантин: нет
Виза: шенген, оформляется через визовый центр
Авиасообщение: открыто
ГРУЗИЯ
ПЦР: нужен
Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: прямых рейсов нет
ДОМИНИКАНА
ПЦР: не нужен
Вакцинация: не требуется
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: разрешено с 9 августа
ЕГИПЕТ
ПЦР: нужен
Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест
Карантин: нет
Виза: оформляется в аэропорту по прибытии
Авиасообщение: открыто, с 9 августа в том числе и на Красное море
ИОРДАНИЯ
ПЦР: два теста — до вылета и после прибытия
Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: открыто
ИСЛАНДИЯ
ПЦР: нужен
Вакцинация: «Спутник V» не признан, въезд возможен со справкой о наличии антител
Карантин: 14 дней, если нет справки о наличии антител, можно сократить до 5 дней, если сдать ещё один ПЦР-тест
Виза: шенгенская, оформляется через визовый центр
Авиасообщение: прямых рейсов нет
КАЗАХСТАН
ПЦР: нужен
Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет
Карантин: нет
Виза: нет, можно ехать по внутреннему российскому паспорту
Авиасообщение: открыто
КЕНИЯ
ПЦР: нужен
Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет
Карантин: нет
Виза: нужна, оформляется онлайн или по прилету
Авиасообщение: прямых рейсов нет
КИПР
ПЦР: нужен
Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест
Карантин: нет
Виза: оформляется онлайн
Авиасообщение: открыто
КУБА
ПЦР: два теста, ло вылета и после прибытия
Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет
Карантин: 5 дней для самостоятельных путешественников, для организованных туристов нет
Виза: нет
Авиасообщение: открыто
МАКЕДОНИЯ
ПЦР: нет
Вакцинация: не требуется
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: открыто
МАЛЬДИВЫ
ПЦР: нужен
Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: открыто
МАРОККО
ПЦР: нужен
Вакцинация: «Спутник V» признан, но ПЦР-тест все равно нужен
Карантин: для непривитых или после одной лозы вакцины - 10 дней карантина
Виза: нет
Авиасообщение: открыто
МЕКСИКА
ПЦР: не нужен
Вакцинация: не требуется
Карантин: нет
Виза: оформляется онлайн
Авиасообщение: открыто (только рейсы в Канкун)
МОЛДОВА
ПЦР: нужен
Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: разрешено с 9 августа
ОАЭ
ПЦР: нужны два теста, до вылета и после прибытия
Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет
Карантин: в Дубае нет, в Абу-Даби карантин 10 дней, в это время надо сдать еще два ПЦР-теста
Виза: нет
Авиасообщение: открыто
ОМАН
ПЦР: нужен
Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет
Карантин: 7 дней
Виза: нужна, можно оформить онлайн
Авиасообщение: прямых рейсов нет
Фото: Shutterstock
ПОРТУГАЛИЯ (МАДЕЙРА)
Российских туристов принимает только принадлежащий Португалии остров Мадейра, в материковую часть страны с туристическими целями пока приехать нельзя
ПЦР: нужен
Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест (но он может быть нужен для перелета, так как прямых рейсов нет)
Карантин: нет
Виза: шенген
Авиасообщение: открыто, есть рейсы в Лиссабон, прямых рейсов на Мадейру нет
СЕЙШЕЛЫ
ПЦР: нужен
Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: открыто
СЕРБИЯ
ПЦР: нужен
Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: открыто
США
ПЦР: нужен
Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет
Карантин: нет
Виза: нужна, в России туристические визы сейчас не выдают
Авиасообщение: открыто
ТАИЛАНД
ПЦР: нужны 2 теста, до вылета и после прибытия, и еще два во время карантина
Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет
Карантин: 15 дней
Виза нет
Авиасообщение: официально не возобновлено, есть грузопассажирские рейсы
ТАНЗАНИЯ
ПЦР: нужен
Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет
Карантин: нет
Виза: оформляется на месте
Авиасообщение: прямое приостановлено, добраться можно со стыковкой
ТУНИС
ПЦР: нужен
Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет
Карантин: 7 дней для самостоятельных путешественников (плюс еще 2 ПЦР-теста в течение этого времени), для организованных туристов нет
Виза: нет
Авиасообщение: официально не возобновлено, но есть грузопассажирские рейсы
ТУРЦИЯ
ПЦР: нужен
Вакцинация: признаны все российские вакцины, с сертификатом о вакцинации ПЦР-тест для въезда не требуется
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: открыто
УЗБЕКИСТАН
ПЦР: нужны два теста, до вылета и в течение 7 дней после прибытия
Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: открыто
ХОРВАТИЯ
ПЦР: нужен
Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет
Карантин: нет
Виза: шенген или национальная хорватская, оформляется в посольстве
Авиасообщение: открыто
ЧЕРНОГОРИЯ
ПЦР: нет
Вакцинация: не требуется
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: не возобновлено, можно добраться с пересадками
ЭФИОПИЯ
ПЦР: нужен
Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет
Карантин: нет
Виза: оформляется на месте
Авиасообщение: открыто
ЮАР
ПЦР: нужен
Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: прямых рейсов нет, можно добраться стыковочными
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