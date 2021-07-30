Какие страны открыты для туристов из России в августе 2021: Полный список с требованиями

Рассказываем, какие страны открыты для туристов из России в августе 2021 Фото: Shutterstock

Август 2021 - пик сезона отпусков. «КП» составила актуальный список стран, открытых для российских туристов. В него вошли государства, которые принимают граждан РФ именно с туристическими целями, а не только обладателей ВНЖ, для учебы или лечения. Со многими из них Россия официально возобновила авиасообщение.

В пункте о преимуществах для вакцинированных путешественников информация касается российских вакцин, в первую очередь «Спутник V».

Главные новости по сравнению с июлем: возобновляются прямые рейсы на египетские курорты Хургаду и Шарм-эль-Шейх, открывается авиасообщение с Доминиканой, впервые появится рейс на карибский остров Маргарита, принадлежащий Венесуэле, а Венгрия открыла границы для наших туристов.

Важно: правила въезда сейчас часто меняются. Причем как в сторону послаблений, так и в сторону ужесточения. Обязательно нужно проверять информацию перед поездкой.

Список стран, открытых для визитов россиян в августе 2021. Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

АБХАЗИЯ

ПЦР: не нужен

Вакцинация: не требуется

Карантин: нет

Виза: нет, можно ехать по внутреннему российскому паспорту

Авиасообщение: перелет в Сочи

АЗЕРБАЙДЖАН

ПЦР: нужен

Вакцинация: с туристическими целями въезд возможен только после полной вакцинации

Карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: открыто

АЛБАНИЯ

ПЦР: не нужен

Вакцинация: не требуется

Карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: разрешено, но в реальности прямых рейсов не

АРМЕНИЯ

ПЦР: нужен

Вакцинация: не требуется, но и послаблений для вакцинированных нет

Карантин: нет

Виза: нет, можно ехать по внутреннему российскому паспорту

Авиасообщение: открыто

БАХРЕЙН

ПЦР: нужен до въезда, по прибытии и на 10-й день пребывания

Вакцинация: «Спутник V» признан, но тест по прибытии сдать надо

Карантин: 10 дней для непривитых

Виза: по прибытии

Авиасообщение: разрешено с 9 августа

БЕЛОРУССИЯ

ПЦР: нужен

Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет

Карантин: нет

Виза: нет, можно ехать по внутреннему российскому паспорту

Авиасообщение: открыто, также есть поезда и автобусы

БОЛГАРИЯ

ПЦР: нужен

Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет

Карантин: нет

Виза: шенген или национальная болгарская, оформляется через визовый центр

Авиасообщение: открыто

БРАЗИЛИЯ

ПЦР: нужен

Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет

Карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: прямых рейсов нет, добраться можно с пересадкой

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ПЦР: нужен

Вакцинация: российские вакцины не признаны

Карантин: 10 дней, в течение карантина 2 ПЦР-теста

Виза: нужна, оформляется через визовый центр

Авиасообщение: открыто

ВЕНГРИЯ

ПЦР: нужен только непривитым

Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест и карантин

Карантин: 10 дней для непривитых

Виза: шенгенская, оформляется через визовый центр

Авиасообщение: открыто

ВЕНЕСУЭЛА

ПЦР: нужны два теста, до вылета и по прилету

Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет

Карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: открыто

ГРЕЦИЯ

ПЦР: нужны два теста, до вылета и по прилету

Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет

Карантин: нет

Виза: шенген, оформляется через визовый центр

Авиасообщение: открыто

ГРУЗИЯ

ПЦР: нужен

Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест

Карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: прямых рейсов нет

ДОМИНИКАНА

ПЦР: не нужен

Вакцинация: не требуется

Карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: разрешено с 9 августа

ЕГИПЕТ

ПЦР: нужен

Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест

Карантин: нет

Виза: оформляется в аэропорту по прибытии

Авиасообщение: открыто, с 9 августа в том числе и на Красное море

ИОРДАНИЯ

ПЦР: два теста — до вылета и после прибытия

Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест

Карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: открыто

ИСЛАНДИЯ

ПЦР: нужен

Вакцинация: «Спутник V» не признан, въезд возможен со справкой о наличии антител

Карантин: 14 дней, если нет справки о наличии антител, можно сократить до 5 дней, если сдать ещё один ПЦР-тест

Виза: шенгенская, оформляется через визовый центр

Авиасообщение: прямых рейсов нет

КАЗАХСТАН

ПЦР: нужен

Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет

Карантин: нет

Виза: нет, можно ехать по внутреннему российскому паспорту

Авиасообщение: открыто

КЕНИЯ

ПЦР: нужен

Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет

Карантин: нет

Виза: нужна, оформляется онлайн или по прилету

Авиасообщение: прямых рейсов нет

КИПР

ПЦР: нужен

Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест

Карантин: нет

Виза: оформляется онлайн

Авиасообщение: открыто

КУБА

ПЦР: два теста, ло вылета и после прибытия

Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет

Карантин: 5 дней для самостоятельных путешественников, для организованных туристов нет

Виза: нет

Авиасообщение: открыто

МАКЕДОНИЯ

ПЦР: нет

Вакцинация: не требуется

Карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: открыто

МАЛЬДИВЫ

ПЦР: нужен

Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет

Карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: открыто

МАРОККО

ПЦР: нужен

Вакцинация: «Спутник V» признан, но ПЦР-тест все равно нужен

Карантин: для непривитых или после одной лозы вакцины - 10 дней карантина

Виза: нет

Авиасообщение: открыто

МЕКСИКА

ПЦР: не нужен

Вакцинация: не требуется

Карантин: нет

Виза: оформляется онлайн

Авиасообщение: открыто (только рейсы в Канкун)

МОЛДОВА

ПЦР: нужен

Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест

Карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: разрешено с 9 августа

ОАЭ

ПЦР: нужны два теста, до вылета и после прибытия

Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет

Карантин: в Дубае нет, в Абу-Даби карантин 10 дней, в это время надо сдать еще два ПЦР-теста

Виза: нет

Авиасообщение: открыто

ОМАН

ПЦР: нужен

Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет

Карантин: 7 дней

Виза: нужна, можно оформить онлайн

Авиасообщение: прямых рейсов нет

Фото: Shutterstock

ПОРТУГАЛИЯ (МАДЕЙРА)

Российских туристов принимает только принадлежащий Португалии остров Мадейра, в материковую часть страны с туристическими целями пока приехать нельзя

ПЦР: нужен

Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест (но он может быть нужен для перелета, так как прямых рейсов нет)

Карантин: нет

Виза: шенген

Авиасообщение: открыто, есть рейсы в Лиссабон, прямых рейсов на Мадейру нет

СЕЙШЕЛЫ

ПЦР: нужен

Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет

Карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: открыто

СЕРБИЯ

ПЦР: нужен

Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет

Карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: открыто

США

ПЦР: нужен

Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет

Карантин: нет

Виза: нужна, в России туристические визы сейчас не выдают

Авиасообщение: открыто

ТАИЛАНД

ПЦР: нужны 2 теста, до вылета и после прибытия, и еще два во время карантина

Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет

Карантин: 15 дней

Виза нет

Авиасообщение: официально не возобновлено, есть грузопассажирские рейсы

ТАНЗАНИЯ

ПЦР: нужен

Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет

Карантин: нет

Виза: оформляется на месте

Авиасообщение: прямое приостановлено, добраться можно со стыковкой

ТУНИС

ПЦР: нужен

Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет

Карантин: 7 дней для самостоятельных путешественников (плюс еще 2 ПЦР-теста в течение этого времени), для организованных туристов нет

Виза: нет

Авиасообщение: официально не возобновлено, но есть грузопассажирские рейсы

ТУРЦИЯ

ПЦР: нужен

Вакцинация: признаны все российские вакцины, с сертификатом о вакцинации ПЦР-тест для въезда не требуется

Карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: открыто

УЗБЕКИСТАН

ПЦР: нужны два теста, до вылета и в течение 7 дней после прибытия

Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет

Карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: открыто

ХОРВАТИЯ

ПЦР: нужен

Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет

Карантин: нет

Виза: шенген или национальная хорватская, оформляется в посольстве

Авиасообщение: открыто

ЧЕРНОГОРИЯ

ПЦР: нет

Вакцинация: не требуется

Карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: не возобновлено, можно добраться с пересадками

ЭФИОПИЯ

ПЦР: нужен

Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет

Карантин: нет

Виза: оформляется на месте

Авиасообщение: открыто

ЮАР

ПЦР: нужен

Вакцинация: не требуется, послаблений для вакцинированных нет

Карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: прямых рейсов нет, можно добраться стыковочными

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