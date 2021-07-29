Звёзды подались в Италию, а народ гадает: как они туда проникли

В эти дни удалось погулять по Венеции актрисе Яне Сексте вместе с дочерью. Фото: Instagram.com

Оказывается пол Москвы сейчас отдыхает в Италии. Интересно, как можно въехать туда в пандемию коронавируса? Официальные источники говорят: для российских туристов въезд в Италию пока невозможен – всё упирается в признание российской вакцины со стороны ЕС. Тем более, в Италии ещё надо отсидеть 10 дней в карантине. И однако... В эти дни удалось погулять по Венеции актрисе Яне Сексте вместе с дочерью. О чем она сообщила в Инстаграме.

«Мятая точно деньги, волна облизывает ступеньки дворца своей голубой купюрой…», - цитирует продвинутая Яна Иосифа Бродского. И дальше пишет уже от себя: «Венеция - это моя страсть. Этот город мне снится во сне, когда я долго там не бываю. Есть такие города. Для меня это Венеция и Иерусалим. Но сегодня - только Венеция».

На несколько дней занесло в Венецию актрису Юлию Высоцкую с мужем-режиссером Андреем Кончаловским.

Юлия Кончаловская Фото: Instagram.com

А завтра - уже в Москву играть спектакль по Чехову в Театре им.Моссовета.

Ну ладно, Сексте, скорее всего, она - гражданка Евросоюза, родом из Латвии. Высоцкая и Кончаловский купили имение в Тоскане. А как в Италию попал актер Андрей Бурковский с семьей? Бурковские отдыхают на Аппенинах с начала июля. То на курорте Форте-дей-Марми на берегу теплого Лигурийского моря, в деревушке, которую еще называют гетто для русских олигархов, то «исполняет мечту» побывать в Венеции (свет клином сошелся на этом городе). «Скажите пожалуйста, как вы туда попали, если границы закрыты? Италия не принимает россиян по туристической визе! – спрашивают Бурковского его подписчики в Инстаграме. И сами же за Андрея отвечают. – Только, если вид на жительство или гражданство европейское есть. В Италию пускают тех, кто имеет там недвижимость».

Андрей Бурковский с семьей Фото: Instagram.com

Андрей шифруется. Говорить о том, как вывез жену и детей в Европу не хочет.

А несколько дней назад он повстречал в Тоскане своего коллегу Игоря Верника с сыном Григорием, кстати, Гриша Верник в этом закончил Школу-студию МХАТ с красным дипломом.

Действительно, неожиданная встреча...

Фото: Instagram.com

«Ищейка» Анна Банщикова с детьми совершила в июле вояж на остров Сен-Мартен на Карибах. И наслаждалась там пляжным отдыхом.

Анна Банщикова Фото: Instagram.com

Но в основном наши звезды проводят отпуск в России, как и в прошлом году.

Подружка Яны Сексте – актриса Анна Чиповская в июле отдыхала на Финском заливе. Читала детективы, делала массаж. И очень скучала по Риму и Паланге, но туда теперь ещё добраться надо. После отдыха на Финском заливе Анна поехала на съемки в Ярославль, который «прекрасен всем: есть где погулять, есть где поесть, на каждом углу церкви 16-17 вв, люди хорошие, Волга, в конце концов, но в сердце пока не поселился». Скорее домой в Москву - к любимым котам.

Анна Чиповская Фото: Instagram.com

Светлана Бондарчук на этой неделе отдыхает на Балтике – в Калининградской области в походе по Куршской косе, на мысе Таран. Условия довольно спартанские, но Бондарчук в любых условиях верна себя – с голубым полотенцем в виде чалмы и красным маникюром предстала она на фото в Инстаграме. На заднем плане – её муж, уставший отдыхать, вместо фона.

«Принять утреннюю ванну в море, выпить чёрный вкусный кофе и бокал.

Прекрасное начало понедельника», - пишет Светлана как будто бы не с турбазы под Калининградом, а с курорта в Биаррице.

Светлана Бондарчук Фото: Instagram.com

Ирина Пегова отдохнула в Крыму - в Судаке.

Ирина Пегова Фото: Instagram.com

Дарья Мороз вместе с дочкой по традиции ездила в Глушь (название деревни) в Псковскую область.