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Происшествия28 июля 2021 18:11

Что происходит в Анталии: Курорт охватили лесные пожары, огонь подошел к городам

По меньшей мере пострадали 53 человека
Арина СУВОРОВА
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Пожары охватили лесные массивы Турции

Пожары охватили лесные массивы Турции

Фото: EAST NEWS

Пожары охватили лесные массивы Турции. Во власти огня оказалась популярная у туристов провинция Анталья. К чрезвычайной ситуации привела даже не жара, а возгорание на мусорной свалке. Огонь распространяется стремительно и уже подобрался к населенным пунктам. Под угрозой находится деревни Эвренсеки, Еникей и Калемлер, а также жители прибрежной зоны.

Огонь смел с лица земли около 650 гектаров леса. Небо затянуто дымовой завесой, которая висит в воздухе на протяжении 50 км. Ситуацию усугубляет воцарившаяся жара. Температура воздуха поднимается до +40 градусов.

Российские туристы сняли пожар в Анталье с территории отеля
В Анталье 19 вертолетов участвуют в тушении сильного лесного пожара в районе Манавгата
В Анталии из-за аномальной жары горят леса
Во власти огня оказалась популярная у туристов провинция Анталья.

Во власти огня оказалась популярная у туристов провинция Анталья.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Крупный лесной пожар в Анталье 28 июля 2021 года

Изначально местные жители пытались бороться с огнем собственными силами. Они тушили пламя с помощью тазов и канистр, но это не дало значительных результатов. В итоге к тушению были привлечены 15 пожарных вертолетов и самолет-амфибия. На борьбу со стихией направлены почти тысяча человек. Но из-за ветра и сложной гористой местности пожарные бригады и спасатели, а также специализированная техника не могут подобраться близко к пламени. Местами порывы ветра достигают 50 км/ч.

Густой черный дым над Антальей 28 июля 2021 года

- Это ужасающая картина. Мы вообще не осознавали, что происходит вокруг. Огонь охватил центральную часть города, - рассказал мэр города Манавгат Шукрю Сёзен. На сегодня эвакуированы жители трех домов. - Расследование причин пожара проводится, но пока рано что-то говорить об этом. Несколько домов в нашем городе сгорело. Пламя взяли под контроль.

Из-за 40-градусной жары в Анталье вспыхнул сильный пожар 28 июля 2021 года
Огонь распространяется стремительно и уже подобрался к населенным пунктам.

Огонь распространяется стремительно и уже подобрался к населенным пунктам.

Фото: REUTERS

По меньшей мере 53 человека пострадали в результате лесных пожаров. Информации о погибших пока не поступало. Вместе с тем, местные власти заявляют, что опасности для туристических объектов и отдыхающих в провинции Анталья нет.

Лесные пожары вспыхнули в Анталии

Министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли выехал в район бедствия. Он сообщил журналистам, что из 20 пожаров на сегодняшний день 18 взяты под контроль.

Вместе с тем, местные власти заявляют, что опасности для туристических объектов и отдыхающих в провинции Анталья нет.

Вместе с тем, местные власти заявляют, что опасности для туристических объектов и отдыхающих в провинции Анталья нет.

Фото: REUTERS

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