Что происходит в Анталии: Курорт охватили лесные пожары, огонь подошел к городам

Пожары охватили лесные массивы Турции Фото: EAST NEWS

Пожары охватили лесные массивы Турции. Во власти огня оказалась популярная у туристов провинция Анталья. К чрезвычайной ситуации привела даже не жара, а возгорание на мусорной свалке. Огонь распространяется стремительно и уже подобрался к населенным пунктам. Под угрозой находится деревни Эвренсеки, Еникей и Калемлер, а также жители прибрежной зоны.

Огонь смел с лица земли около 650 гектаров леса. Небо затянуто дымовой завесой, которая висит в воздухе на протяжении 50 км. Ситуацию усугубляет воцарившаяся жара. Температура воздуха поднимается до +40 градусов.

Во власти огня оказалась популярная у туристов провинция Анталья. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изначально местные жители пытались бороться с огнем собственными силами. Они тушили пламя с помощью тазов и канистр, но это не дало значительных результатов. В итоге к тушению были привлечены 15 пожарных вертолетов и самолет-амфибия. На борьбу со стихией направлены почти тысяча человек. Но из-за ветра и сложной гористой местности пожарные бригады и спасатели, а также специализированная техника не могут подобраться близко к пламени. Местами порывы ветра достигают 50 км/ч.

- Это ужасающая картина. Мы вообще не осознавали, что происходит вокруг. Огонь охватил центральную часть города, - рассказал мэр города Манавгат Шукрю Сёзен. На сегодня эвакуированы жители трех домов. - Расследование причин пожара проводится, но пока рано что-то говорить об этом. Несколько домов в нашем городе сгорело. Пламя взяли под контроль.

Огонь распространяется стремительно и уже подобрался к населенным пунктам. Фото: REUTERS

По меньшей мере 53 человека пострадали в результате лесных пожаров. Информации о погибших пока не поступало. Вместе с тем, местные власти заявляют, что опасности для туристических объектов и отдыхающих в провинции Анталья нет.

Министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли выехал в район бедствия. Он сообщил журналистам, что из 20 пожаров на сегодняшний день 18 взяты под контроль.

Вместе с тем, местные власти заявляют, что опасности для туристических объектов и отдыхающих в провинции Анталья нет. Фото: REUTERS

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